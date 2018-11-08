Убийство матери и ребенка в Москве: следствие вышло на след подозреваемого

В Москве в квартире жилого дома совершено убийство 35-летней женщины и ее 12-летнего сына. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тела убитых с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина к расследованию подключены следователи-криминалисты из центрального аппарата, отмечает пресс-служба главного управления ведомства. Собираются доказательства, подтверждающие причастность конкретных лиц к совершению этого преступления, устанавливаются мотивы убийства и все его обстоятельства.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве разыскивается 38-летний уроженец Владимировской области, который по предварительным данным был сожителем убитой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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