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Четверг, 8 ноября 2018, 19:34 мск

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Убийство женщины и ребенка в Москве: задержан подозреваемый

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины и ребенка, тела которых были обнаружены накануне вечером в квартире дома на улице Софьи Ковалевской. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемым в жестоком преступлении оказался мужчина 1988 года рождения. В его квартире проводятся обыски, в ходе которых уже обнаружена одежда потерпевших.

«Следователи-криминалисты СК России также работают на месте, собирают и фиксируют доказательства, подтверждающие причастность задержанного к совершению этого преступления. В ближайшее время он будет доставлен для проведения неотложных следственных действий», – сообщили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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