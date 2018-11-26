Последствия украинской провокации: Вашингтон поможет Киеву антироссийскими санкциями

Инцидент в Азовском море был продуманной провокацией киевских властей, которая преследовала целый ряд целей. Какие из них удалось достичь – мы узнаем уже в ближайшее время, полагает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

«В первую очередь – это введение военного положения на территории Украины для того, чтобы были перенесены, а то и вовсе отменены президентские выборы, – отметил эксперт в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». – Это нужно, чтобы стало возможным сохранить власть действующего президента Порошенко. Нынешние рейтинги явно не позволяли ему легально это сделать даже через выборы».

Кроме того, как отметил собеседник агентства, Украине необходимо на постоянной основе привлекать внимание всего мира, западных партнеров к наиболее волнующим ее проблемам, то есть ситуации с Крымом и Азовским морем. «Мы прекрасно понимаем, что эти проблемы в подавляющем большинстве искусственно создаются украинской стороной, но вместе с тем это является достаточно эффективным поводом, чтобы наши западные партнеры вводили новые санкции в отношении РФ – на что они с радостью идут», – пояснил политолог.

При этом, как сказал Денисов, говоря о целях провокации, следует помнить о нескольких предстоящих событиях на мировой арене – в первую очередь, это возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«В США очень много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы был налажен контакт. И само собой, на Украине таких людей очень много, особенно во власти. Они через подобные провокации могут в значительной степени осложнить поиск компромиссов, потому что подобного рода проблемы могут занять основную нишу этих переговоров», – считает эксперт.

Последствия украинской провокации будут зависеть, в том числе, от голосования по введению военного положения на Украине, поскольку до сих пор ряд нюансов остается неясным. В частности, время, на которое вводится военное положение, на какие территории оно будет распространяться, какие дополнительные ограничения – либо изъятия из ограничений – будут установлены.

«По украинскому закону, как мы знаем, введение закона о военном положении влечет возможную трудовую повинность для всех жителей Украины, отсутствие как таковой защиты частной собственности, значительное усиление силовых ведомств, вертикали власти под Петра Порошенко, – пояснил Денисов. – Это будет ключевым».

«И естественно, мы ждем официальную позицию Соединенных Штатов, а она, скорее всего, будет очень жесткая, – считает политолог. – Судя по данным, которые сейчас просачиваются, реакция будет достаточно резкая. Скорее всего, ее озвучат на заседании СовБеза ООН. А за этим, соответственно, последуют новые санкции в отношении России».

Что касается открытого противостояния между Россией и Украиной, то этот вариант собеседник агентства считает невозможным. «Военные потенциалы просто несопоставимы», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как отметил Денисов, стоит обратить внимание и на реакцию украинской стороны. «Буквально через несколько часов после провокации все говорящие головы в лице официальных министров, политологов, экспертов, обслуживающих власть, стали уверять весь мир, что Украина – это жертва, что это агрессивный шаг со стороны Российской Федерации, – обратил внимание он. – Тут же все было поставлено с ног на голову, и основной упор делался на то, что это Украина – страна, которая является жертвой, и ей необходима помощь. Традиционно это финансовая помощь, возможно, и еще какая-то последует. Но открытого противостояния не должно быть».

Российская сторона во время инцидента действовала строго по закону, подчеркнул эксперт. «Корабли Черноморского флота и пограничная служба ФСБ России действовали исключительно согласно своим инструкциям и законам международного права, – подчеркнул Денисов. – До последнего они пытались увещевать украинских партнеров выйти за границы российских территориальных вод, перестать нарушать законы. Но после ряда провокаций со стороны трех украинских кораблей, естественно, последовала команда на их блокировку, и они сейчас находятся в порту Керчь».

Собеседник агентства также подчеркнул, что по известной информации в инциденте никто не погиб, есть лишь несколько раненых, что для подобной ситуации допустимо.

«Но если бы что-то подобное случилось, условно говоря, в территориальных водах Великобритании – или представим, что ливанский корабль решил бы подобным образом прорваться в территориальные воды Израиля – я думаю, вне сомнения, эти корабли были бы потоплены. И международное сообщество к этому бы очень спокойно отнеслось. Но здесь надо понимать, что мы живем во время двойных стандартов, очень открыто применяющихся к Российской Федерации, и ожидать чего-то другого мы и не должны. Естественно, мы должны применять ассиметричные методы, чтобы подобного рода провокации больше не случались», – резюмировал Денисов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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