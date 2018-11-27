«Нам не хватает силы воли»: отмена санкций добьет российскую экономику

Самое худшее для России, если вдруг западные страны отменят санкции. Как считают известные экономисты, внешнее давление позволило «безвольному» правительству РФ начать заниматься развитием ряда отраслей, и в этом отношении есть определенные успехи. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало накануне на пресс-конференции в Москве.

Как пояснил директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов введение западных ограничений подстегнуло российскую власть к реальным действиям. «Санкции помогают решить проблемы, которые у нас силы воли не хватает решать. В нормальных условиях мы никогда бы не создали почву для развития сельского хозяйства. А так вроде деваться некуда – вот и создали, и даже добились серьезных преимуществ», – сказал Некипелов.

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер согласился, что санкции поспособствовали развитию многих отраслей, которым не уделялось должное внимание. «Это наши неудачные экономические начальники объясняют свои неудачи тем, что им американцы мешают. Самое худшее для России сейчас, если вдруг санкции отменят. Это будет большой удар не только по сельскому хозяйству», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что все разговоры о том, что реальный инвестор ушел из России – это вранье, и большинство западных партнеров продолжают работу в РФ через аффилированные структуры. «Кто ушел? Какой реальный инвестор ушел? Как работали, так и работают. Да и это наивное представление том, что мы оборудование покупаем в Европе. Ничего похожего – в Китае и в Азии покупаем», – сказал он.

«Финансовые санкции. Вы думаете, что мы кредиты бесплатно получаем? По нашей оценке, кредиты обходились $20млдр в год. Поэтому, если мы от них отказались – замечательно. Никакого негативного влияния не оказали», – уточнил Ивантер.

По его оценке, сложности в результате экономических ограничений в основном были связаны с разрывом отношений с Украиной. «Были технологические проблемы, но мы ее почти решили», – сказал он.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что проблемы крупного бизнеса, который вывел свои средства за рубеж – это личные проблемы предпринимателей, которых заблаговременно предупреждали о том, что их ждет. «Президент сказал крупному бизнесу, что с ним будет, если он не вернется под российскую юрисдикцию», – сказал он.

Некипелов однако, подчеркнул, что такие крупные компании как «РусАл», который также оказался под американскими санкциями, все же имеет больше значение для российской промышленности. В то же время он отметил, что помощь, которую правительство РФ оказало этой компании, не должна войти в привычку.

«Это (госпомощь) работает при решении отдельных вопросов. Но когда что-то начинаешь, трудно остановиться», – предупредил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.11.18

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