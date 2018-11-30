«Интеллектуальный идиотизм»: Запад использует против России новое «оружие»

Ужесточение санкционной политики против России после «керченской» провокации может свидетельствовать об «интеллектуальном идиотизме» западных политиков, выступающих с антироссийскими заявлениями. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По оценке эксперта, заявления о новых ограничениях, которые коллективный Запад готовится ввести в отношении РФ, являются продолжением известных трендов.

«Пусть говорят, пусть вводят. Я уже давно мониторю отношение к этому со стороны российского истеблишмента и бизнеса – всем все равно. Уже все поняли, что, как сказал Владимир Путин, это не мы отказываемся от доллара, это доллар отходит от нас. По этой причине мы не можем воспрепятствовать странам, «которые стреляют себе в ногу и выше» – если они хотят это делать, пусть делают», – подчеркнул Мухин.

Он обратил внимание, что сейчас в экспертном сообществе распространено понятие «интеллектуальный идиотизм». «Он (интеллектуальный идиотизм) очень часто владеет лидерами стран, которые оппонируют России. Если принимать во внимание, что их действия носят идиотический характер, все становится на свои места, потому что санкции, если рассматривать в долгую, это – идиотизм», – констатировал эксперт.

Как отметил Мухин, Россия уже показала, что в своих решениях и действиях опирается на более долгосрочную политику, как Китай и Индия и другие страны. «Россия не реагирует на такие вызовы, как введение секторальных санкций, либо инциденты, которые аналогичны керченскому инциденту. Они (Запад) ставят цель вовлечь нас в сомнительную авантюру и запугать, чтобы мы изменили политику, как периодически говорят наши оппоненты. Но Россия уже давно сформировала свои внешнеполитические тренды и отступать не намерена», – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», сенат США принял резолюцию с обвинением Москвы в обострении отношений между РФ и Украиной, а британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России. При этом президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.18

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