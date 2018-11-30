Рубль начал стремительное падение после заявлений в ЕС о санкциях против РФ

Евросоюз готовится продлить санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Такую возможность допустил сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск. На пресс-конференции в Буэнос-Айресе он назвал недопустимыми действия российской стороны.

Туск заявил, что Евросоюз «един в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», передает «Интерфакс». При этом он назвал «российскую агрессию на Украине» одной из угроз для международной торговли.

На фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг России и ужесточения риторики мировых лидеров рубль ускорил свое падение. На торгах на Московской бирже курс евро поднялся до 75,96 рубля, доллара – приблизился к отметке в 67 рублей и продавался по 66,84 рубля. Как пишет агентство Bloomberg, рубль в конце ноября продемонстрировал худшую динамику среди национальных валют развивающихся рынков.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что рубль отыграл рост четверга перед началом саммита G20 в Аргентине, на полях которого предполагалась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидер США накануне заявил об отмене встречи из-за инцидента в Керченском проливе. Трамп сообщил, что будет готов к переговорам после разрешения этой ситуации. Кроме того, сенат США принял резолюцию с обвинением Москвы в обострении отношений между РФ и Украиной.

Негативным фактором послужило и заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая сообщила о намерении продолжить санкционную политику в отношении России также в связи с морским инцидентом. «Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности», – заявила британский премьер.

Напомним, вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ РФ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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