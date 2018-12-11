Вся власть – Набиуллиной: ЦБ получает новые полномочия

Верхняя палата российского парламента одобрила закон о предоставлении Центробанку РФ новых полномочий. В частности, речь идет о праве устанавливать требования к месту размещения финансовыми организациями информации о курсах валют.

Предполагается, что новая мера должна помочь в борьбе с нелегальными «обменниками».

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей страны, которые пострадали из-за действий регулятора и банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным.

В середине ноября стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.12.18

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