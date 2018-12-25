Нарушения на выборах в Приморье: ЦИК обещает разобраться

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что возможные нарушения при голосовании в Приморье никак не могли повлиять на итоги выборов. Доклад о массовой фальсификации итоговых протоколов ранее опубликовало движение в защиту прав избирателей «Голос». Речь идет о тех участках, где подсчет голосов велся с помощью КОИБ-2010.

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в Приморье работало больше полутора тысяч избирательных участков, КОИБы стояли на 140 из них. «К 47 избирательным участкам, оборудованным КОИБами 2010, есть некие вопросы», – цитирует Булаева «Интерфакс». Существенного изменения в распределении голосов, таким образом, не произойдет, даже если предположить, что нарушения действительно были, считает зампред ЦИК.

«Несмотря на это, Центральная избирательная комиссия будет разбираться и внимательно изучать, что за аномалии, насколько они носят технический характер или они носят, как принято говорить, человеческий фактор», – пообещал Булаев.

Доклад о фальсификациях на выборах в Приморье движение «Голос» опубликовало сегодня. В докладе говорится, что во Владивостоке в день выборов 16 декабря зафиксированы «убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010)». Данные о нарушениях 20 декабря пообещала изучить глава ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщал «Новый День», на повторных выборах в Приморье победу одержал врио губернатора Олег Кожемяко. Он набрал более 61% голосов избирателей. Повторные выборы были назначены из-за того, что итоги голосования 9 сентября и 16 сентября были отменены в связи с серьезными нарушениями.

Эксперты полагают, что результат выборов может обернуться против самого Кожемяко. Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечал, что Кожемяко, скорее, протащили в губернаторское кресло, не допустив до выборов его самого серьезного соперника коммуниста Андрея Ищенко, который был фаворитом предыдущей гонки.

«Он [Олег Кожемяко] пришел на выборы Терминатором и Спасителем, а прошел через них как какой-то форточник, превратившись из победоносного «он придет и молча поправит все» в типичного популиста, жонглирующего довольно абстрактными смысловыми конструкциями, вроде переноса эфемерной столицы ДВФО (в конце концов, мы центр Европы!) из Хабаровска во Владивосток, – отметил политолог. – По пути из Калинина в Тверь. А ведь в новом 2019 году ему придется делать ровно обратное, например, отнимать у вольных рыбаков их незаконный бизнес, который кормит многие семьи, исполнять волю Москвы, давать показатели KPI, строить местные элиты».

Кроме того, ситуация в Приморье с пролившимся над ним «золотым дождем» для обеспечения победы Кожемяко, сыграет против федеральной власти уже в 2019 году, когда «каждый регион захочет срубить бабла с Москвы за свою протестность по недавнему сценарию».

Владивосток – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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