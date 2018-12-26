«Расследование замяли»: организаторы фальсификаций на выборах в Приморье так и не найдены, заявила Памфилова

Расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре не было доведено до конца. С таким заявлением сегодня выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с журналистами.

По ее словам, нарушения происходили «за спиной приморского избиркома», однако организаторов так и не нашли. «Замяли», – констатировала Памфилова, говоря о ситуации с расследованием нарушений.

«По 19 участковым избирательным комиссиям в Приморье, где были повторные вводы протоколов 16 сентября, все было сделано за спиной приморской комиссии. Необходимо понять, кто этим занимался, и выявить организаторов», – сказала председатель ЦИК. Памфилова добавила, что расследование нужно было завершить до повторных выборов главы Приморья.

В то же время руководитель ЦИК заявила, что нарушения на повторных выборах губернатора края, о которых сообщило движение «Голос», даже если бы они подтвердились, никак не повлияли на общий результат голосования.

«Тема по КОИБам сейчас муссируется, такая незначительная часть… По технической части мы будем разбираться. В любом случае, это на общие итоги выборов не повлияло, но мы досконально всю цепочку пройдем и разберемся», – приводит слова Памфиловой РИА «Новости». Она указала, что материалы по поводу КОИБов – «это техническая вещь, мы договорились, что в рамках научно-консультативного совета две группы поработают».

Памфилова также сообщила, что ранее прошла встреча с представителями «Голоса». «Для нас это тоже открытие, именно КОИБы 2010 года, что там произошло в ряде случаев», – призналась Памфилова (цитата по «Интерфаксу»). Она уточнила, что «Голос» передал ЦИК конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным «только предположения». «Если появилась такая проблема, мы должны ее снять для того, чтобы это доверие не подрывалось», – отметила она Памфилова.

По оценке Памфиловой, в целом выборы в Приморье «прошли нормально».

Как сообщал РИА «Новый День», на повторных выборах губернатора Приморья 16 декабря победу одержал врио главы региона Олег Кожемяко. Он набрал более 61% голосов избирателей. Повторные выборы были назначены из-за того, что итоги голосования 9 сентября и 16 сентября были отменены в связи с серьезными нарушениями.

Позже движение «Голос» опубликовало доклад о фальсификациях на выборах в Приморье. В докладе говорится, что во Владивостоке в день выборов 16 декабря зафиксированы «убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010)». Памфилова пообещала изучить данные о нарушениях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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