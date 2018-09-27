Кто ответит за фальсификации? Выборы в Приморье «подводят» Памфилову под суд

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова должна оказаться, как минимум, свидетелем в уголовных делах о фальсификациях на губернаторских выборах в Приморье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве политические эксперты назвали отмену результатов голосования «беззаконной акцией» и подчеркнули, что для обеспечения честных выборов в будущем должны быть посадки виновных.

В частности, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий обратил внимание, что отмена результатов выборов в Приморском крае состоялась без учета требований закона.

«На мой взгляд, это абсолютно беззаконная акция. Она беззаконна по всем параметрам. В законе прописаны определённые процедуры отмены результатов выборов. Это не то, чтобы у нас возникла беспрецедентная ситуация, и мы не знаем, что с ней делать – ничего подобного. Смотрим законодательство – там прописаны процедуры, условия, причины, почему нужно или можно отменять результаты выборов. Ни одна из этих процедур выполнена не была. Ни одна из позиций по условиям отмены не была проверена», – подчеркнул эксперт.

По его словам, то, что на некоторых участках выборы были сорваны – «прекрасный предлог», но это не основание для отмены результатов голосования с юридической точки зрения.

«Безусловно, выборы состоялись. Ищенко (Андрей Ищенко – кандидат от КПРФ) был избран губернатором. Фактически они в данном случае, госпожа Памфилова, сорвала состоявшиеся выборы. Да, фальсификация имела место, но под предлогом фальсификации были сорваны выборы», – констатировал Кагарлицкий.

При этом он отметил, что, даже если принять во внимание отмену выборов, действия властей не укладываются в логику. «А где уголовные дела? Сама Памфилова говорит, что 20 тысяч бюллетеней «бездарно» вбросили – это уголовная статья, где аресты?», – сказал он.

«Как бы то ни было, при сложившихся обстоятельствах госпожа Памфилова должна минимум идти свидетелем по этому делу, если не больше, если не соучастником. Но свидетелем – однозначно», – подчеркнул Кагарлицкий.

Известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров со своей стороны отметил, что «посадки» необходимы для того, чтобы показать другим регионам, что ответственность за фальсификации на выборах все-таки есть.

«Понятно, почему там так произошло – лично Путин фактически агитировал за этого кандидата (Андрея Тарасенко – бывший врио губернатора Приморского края), тут местные власти подумали, что если победит Ищенко, то это, фактически, проигрыш Путина и им «прилетит», – сказал он.

«Но обществу надо добиваться, чтобы были уголовные протесты. Даже ели мы признаем, что такое решение сделано (отмена результатов) восстановить ситуацию мы не можем, должны быть посадки. Учитель – не учитель, глава избирательной комиссии… кто-то же организовывал эти фальсификации», – подчеркнул Федоров.

Эксперт пояснил, что сейчас за развитием ситуации очень внимательно наблюдают многие регионы. «Если не будет посадок и судебных процессов над этими людьми, тогда беспредел, который был в Приморье может прейти на другие регионы. Сейчас все избирательные комиссии и регионы под большой лупой смотрят на ситуацию: что будет дальше, какая ответственность... Если ответственности не будет – тогда все вздохнут и скажут, а значит – можно» – заключил он.

Как сообщал РИА «Новый День», 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье, состоявшихся 16 сентября, недействительными из-за серьезных нарушений в ходе голосования и подсчета голосов. Новые выборы пройдут в течение трех месяцев – в срок до 16 декабря. За пост губернатора боролись врио главы Приморья Андрей Тарасенко от партии «Единая России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Москва, Мария Вяткина

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