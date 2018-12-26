Предновогодний вихрь на валютном рынке: рубль опять упал

Макроэкономическая стабильность, об обеспечении которой регулярно заявляют российские денежные власти, опять пошатнулась. Как передает корреспондент РИА Новый День», на торгах на Московской бирже американская и европейская валюты продолжают дорожать по отношению к российскому рублю на фоне понижения мировых цен на нефть.

В ходе дневной сессии курс евро впервые с сентября перешагнул отметку в 79 рублей и на максимуме продавался по 79,0875 рубля. В то же время курс доллара достигал отметки 69,4225.

Впрочем, официальные курсы валют на завтра, 27 декабря, будут несколько ниже этих значений. По итогам сегодняшних утренних торгов Банк России установил курс «американца» на уровне 68,8865 рубля, «европейца» – 78,5237.

Как отмечают аналитики, очередные потрясения на валютном рынке связаны, в том числе, со снижением мировых цен на нефть. Стоимость «черного золота» марки Brent опускалась ниже $50 за баррель, а сейчас торгуется на уровне $50,93, свидетельствуют данные торгов.

Примечательно, что накануне влиятельные банковские аналитики Уолл-Стрит резко ухудшили свои прогнозы: среднегодовые цены на нефть марки Brent составят немногим более $69 за баррель – хотя ранее ожидалась цена в $77 за баррель. Эксперты полагают, что на стоимость «черного золота» повлияет снижение спроса и избыточное производство углеводородов в мире. Для России, которая находится в зависимости от нефтяных цен, это может означать, что нынешний «валютный шторм» явно не последний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.18

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