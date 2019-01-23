российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 января 2019, 19:51 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Наше все»: российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Экономическая политика правительства РФ и ЦБ, которая ставит приоритетом развитие не реального сектора, а кредитных организаций, привела к значительному росту банковских доходов. Как говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», по предварительным оценкам, за 2018 год прибыль банков достигла 1,3 трлн рублей против 0,9 трлн рублей в 2017 году.

«Улучшение качества кредитного портфеля банков в сочетании с продолжающимся ростом банковских активов способствовало дальнейшему росту банковской прибыли», говорится в обзоре.

Там также уточняется, что «растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030-м»: Медведев жестко отчитал «Роскосмос». / Автономный Рунет стал ближе к реальности: еще один комитет Госдумы поддержал законопроект. / Российские спортсмены вручили иск на 300 млн рублей автору доклада о допинге в РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

ЦБ утвердил план «антибанкротства» Московского индустриального банка

Отток капитала из России увеличился за год почти в три раза

«Мы превратим вашу жизнь в ад»: в Госдуме нашли рецепт борьбы c коллекторами, но «Единая Россия» не услышала

В Госдуме согласились обсудить кредитную амнистию для россиян

Набиуллина пошла против Путина? СовФед намерен разобраться с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки

Рубль может не выдержать удара валютных интервенций ЦБ

ЦБ перевел часть резервов в юани и евро

На откуп страховщикам: Банк России определил планы по изменению тарифов ОСАГО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,

Новости партнеров