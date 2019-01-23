«Наше все»: российские банки увеличили прибыль в 1,5 раза

Экономическая политика правительства РФ и ЦБ, которая ставит приоритетом развитие не реального сектора, а кредитных организаций, привела к значительному росту банковских доходов. Как говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», по предварительным оценкам, за 2018 год прибыль банков достигла 1,3 трлн рублей против 0,9 трлн рублей в 2017 году.

«Улучшение качества кредитного портфеля банков в сочетании с продолжающимся ростом банковских активов способствовало дальнейшему росту банковской прибыли», говорится в обзоре.

Там также уточняется, что «растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030-м»: Медведев жестко отчитал «Роскосмос». / Автономный Рунет стал ближе к реальности: еще один комитет Госдумы поддержал законопроект. / Российские спортсмены вручили иск на 300 млн рублей автору доклада о допинге в РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»