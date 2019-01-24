США готовят почву для свержения Лукашенко: чем «аукнется» кризис в Венесуэле

США, признав главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, создали прецедент в мировой политике. По словам политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, такая абсурдная ситуация теперь может произойти и в любой другой стране. В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что в этом ключе нужно обратить внимание на будущее Белоруссии.

«Можно долго возмущаться действиями Америки, но в чем не отказать нашим американским коллегам, так это в умении создавать прецеденты. Нужно понимать, что действие рождает противодействие», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что выборы главы республики прошли еще в мае 2018 года. «С момента выборов прошло 8 месяцев. И если можно спустя 8 месяцев сказать, знаете, теперь мы президентом признаем другого… Ну хорошо, значит, в следующий раз, когда в другом месте произойдет что-то подобное, другая страна сможет сказать, что признает президентом вообще третьего человека. Это будет настолько же возможно, насколько возможно нынешнее поведение Штатов. Они создают прецедент», – подчеркнул политолог.

В этой связи Бондаренко также отметил, что прецедентное право существует в англосаксонском мире. «Пусть готовятся к применению прецедентного права», – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что Россия, которая в последние годы наладила с Венесуэлой тесное сотрудничество, вероятнее всего, будет готова оказать легитимной власти Мадуро поддержку. «Я думаю, Россия не сдаст Мадуро (Николас Мадуро – избранный президент Венесуэлы). Взаимодействие будет происходить по линии двух субъектов – «Роснефти», которая является главным кредитором нынешней венесуэльской экономики, и по линии Генерального штаба, потому что взаимодействие Вооруженных сил РФ и Боливарианской Республики Венесуэла сейчас находится на очень высоком уровне», – считает Бондаренко.

В то же время, как полагает эксперт, в случае негативного развития ситуации нужно готовиться к подобным событиям в других точках мира, в том числе на постсоветском пространстве. «Если сдадут Мадуро, следующим можно будет также Лукашенко убирать», – добавил эксперт.

При этом, по словам Бондаренко, в сложившейся ситуации важным будет то, «решится ли Трамп на военную агрессию». «Он же сказал, что возможно все. У них ряд граждан находится в венесуэльских тюрьмах. У них там и довольно большое посольство, которое сейчас в полулегальном положении. Я вполне допускаю, что они команду забросят. Посмотрим…» – заключил он.

Напомним, 20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные президентские выборы. Мадуро победил на них, набрав 67,8 % голосов. Результаты голосования вызвали протест со стороны большинства государств Запада и Латинской Америки. Четырнадцать стран, включая Аргентину, Бразилию и Канаду, отозвали своих послов из Каракаса в знак протеста. США наложили на Венесуэлу дополнительные экономические санкции. Президент РФ Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием. Кроме России, результаты выборов признали также Эль-Сальвадор, Куба и Китай.

Инаугурация Мадуро состоялась только в январе, а, в понедельник, 21 января в стране начались массовые протесты. Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Минувшей ночью стало известно, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Он заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы».

В среду Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Стоит отметить, что в Венесуэле крайне тяжелая экономическая ситуация. ВВП сократился за год на 18%, гиперинфляция в 2018 году составила почти 1 700 000%. В последние годы режим Мадуро во многом опирался на поддержку России. В рамках помощи Каракасу в ноябре 2017 года Москва согласилась на реструктуризацию венесуэльского долга, который составляет около $3,15 млрд

При этом Венесуэла располагает самыми большими разведанными запасами нефти в мире, обгоняя даже Саудовскую Аравию, – около 300 млрд баррелей – почти в четыре раза больше всех нефтяных запасов России.

Москва, Мария Вяткина

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