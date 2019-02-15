Высокопоставленным сотрудникам ФСИН грозят крупные сроки за откаты: их яхты уже арестованы

Резонансное уголовное дело о взятках и откатах в руководстве ФСИН России передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантами дела являются бывший замдиректора ФСИН РФ Олег Коршунов, замначальника управления ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела управления ФСИН Алексей Данилов. Им инкриминируют взяточничество, растрату, и пособничество в этих преступлениях. На яхты и дорогие машины обвиняемых следствием наложен арест.

По версии СКР, в 2015-2016 годах фигуранты дела нашли способ, как «заработать» на госзакупках. Помочь им согласилась Марина Дюкова с подконтрольным ей ООО «Энергоресурс». За откат в 10% от стоимости контрактов Коршунов и Алексеева предложили Дюковой заключать с ее фирмой договоры по завышенной стоимости. Высокую цену в документации ФСИН сумел обосновать Данилов, а Коршунов по итогам аукционов подписал от лица ФСИН годовые госконтракты на бензин на 940 млн. Превышение рыночной цены составило 114 млн рублей. Часть средств он сумел направить на счета «Энергоресурса».

Еще 43 млн рублей, как считает следствие, сообщники похитили на закупках сахарного песка для колоний всей страны. Как пояснили в пресс-службе СК России, в феврале 2016 года Алексеева включила в конкурсную документацию заведомо невыполнимые требования: они касались поставки более 7 тысяч тонн сахара в колонии всей России за 20 дней.

Марина Дюкова от лица своей фирмы направила во ФСИН коммерческие предложения о возможности такой поставки – правда, по завышенным ценам. В итоге ее компания нарушила сроки поставки, но Коршунов признал заказ выполненным и деньги фирме, аффилированной с Дюковой, были перечислены – сумма превысила 399 млн рублей, и более чем 43 млн из них были похищены, уверены следователи.

На долю Коршунова и Алексеевой приходилось 40 млн рублей, и эту сумму Дюкова должна была передать им через посредницу Анну Рибицкую. Передать бизнес-вумен сумела только 1,5 млн.

При этом, отметили в СКР, еще в 2015 году Дюкова простила Алексеевой долг в 2 млн рублей – деньги высокопоставленная сотрудница ФСИН брала в долг у фирмы, подконтрольной Дюковой.

В общей сложности, как подсчитали следователи, от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб более, чем в 155 млн рублей. Во время следствия был наложен арест на яхты и дорогие автомобили фигурантов дела – общая стоимость их составила около 70 млн рублей. Алексеева признала свою вину и дала показания на соучастников.

Вместе с тем следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении Коршунова и врио директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова. Речь идет о хищении более 264 млн бюджетных средств – эти деньги должны были пойти на закупку вещей для осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Третий фигурант этой истории уже осужден – гендиректор ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюнян Смбат в сентябре 2018-го отправился на три с половиной года в колонию общего режима. Кроме того, ему присудили штраф в полмиллиона рублей.

Дюкова также признана судом виновной и получила два с половиной года лишения свободы. «Рибицкая находится в международном розыске», – уточнили в СКР.

Коршунов является фигурантом еще одного уголовного дела, расследование которого продолжается до сих пор – следствие полагает, что он злоупотребил полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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