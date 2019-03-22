Банк России не решился на изменение ставки: мешают инфляционные риски

Сегодня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор объяснил это решение повышенным уровнем инфляционных ожиданий населения и предприятий в связи с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС).

«Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем не менее отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении Центробанка.

Согласно прогнозу регулятора, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом с учетом снижения краткосрочных проинфляционных рисков прогноз годовой инфляции на конец 2019 года снижен с 5,0-5,5 до 4,7-5,2%, а ее возвращение к 4% можно ожидать в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

Банк России также пояснил, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», – уточнил регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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