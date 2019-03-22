Цены на нефть выросли выше прогноза ЦБ

Мировые цены на нефть в первом квартале оказались выше уровня прогноза Банка России. Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этой ситуации регулятор пересмотрел ожидания стоимости «черного золота» в 2019 году.

В частности, прогноз среднего уровня нефтяных цен на год повышен с $55 до $60 за баррель в базовом сценарии, и снижен с $75 до $70 в сценарии с высокой стоимостью энергоресурсов.

Глава ЦБ также обратила внимание, что рост нефтяных цен сказался на укреплении рубля, которое эксперты зафиксировали в первые месяцы года. «Рубль с начала года укрепился примерно на 9%, чуть меньше 9%, – отметила Набиуллина. – Мы оцениваем, что 2-3% из этих 9% – это эффект цены на нефть».

При этом глава Банка России уточнила, что эффект цены на нефть сказался на укреплении рубля меньше, чем эффект операций по счету капитала.

В настоящее время баррель нефти марки Brent продается по $66,95 за баррель. Официальный курс доллара на выходные и понедельник установлен на уровне 63,7705 рубля, евро – 72,5900.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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