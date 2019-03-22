Набиуллина рассказала, когда ставки по ипотеке снизятся до 8%

В ЦБ РФ рассчитывают, что ставки по ипотеке пойдут вниз после достижения уровня инфляции в 4%. «Наши действия по ограничению инфляции должны привести к тому, что ипотечные ставки, как минимум, стабилизируются, и в дальнейшем будут снижаться», – заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наши расчеты показывают, что при достижении уровня инфляции 4% и снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже, – уточнила она. – Наша задача как Центрального банка – создать макроэкономические условия для того, чтобы это было возможно. Поэтому наша монетарная политика, которая направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%, направлена на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались».

Глава ЦБ РФ также отметила, что «некоторое повышение» ипотечных ставок произошло после роста инфляции. «С лета прошлого года ипотечные ставки выросли на 50 базисных пунктов. В принципе, это не так много», – считает она.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу ЦБ РФ, возвращение инфляции к 4% можно ожидать в первой половине 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

Цены на нефть выросли выше прогноза ЦБ. / «Неси туда мощи. Люди придут, заодно картинки посмотрят»: калужский губернатор придумал, как завлечь людей в музеи. / Глава ЦБ уточнила, когда ждать пиковый всплеск инфляции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»