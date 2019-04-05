«Янтарное дело»: в Москве полицейские брали взятки драгоценными камнями

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении банды бывших полицейских, которые брали взятки янтарем. Среди фигурантов оказался также тверской министр. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ОПГ входило 11 бывших сотрудников столичной полиции и двое гражданских. В марте 2016 года обвиняемые узнали, что у одного из жителей Москвы есть необработанный камень янтаря. Под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий они прибыли в бизнес-парк «Румянцево», применили физическую силу и потребовали у потерпевшего передать им в качестве взятки около 4 кг янтаря и 200 тысяч рублей. В противном случае, они угрожали привлечь бизнесмена к уголовной ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Потерпевший в этот же день передал им требуемое имущество.

По данным СКР, в августе 2016 года соучастники совершили аналогичное преступление в отношении еще одного генерального директора коммерческой организации. Они действовали по той же схеме и потребовали взятку в размере 1,5 млн рублей. В результате, преступники открыто похитили янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей и более 700 тысяч рублей.

В рамках расследования установлено и допрошено более 60 свидетелей, проведено более 50 сложных судебных экспертиз, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к указанным преступлениям. Объем уголовного дела составил 177 томов.

В ведомстве подчеркнули, что следственным действиям активно мешали. В частности, 19 марта 2018 года родной брат одного из обвиняемых, который на тот момент занимал пост министра Тверской области – Виктор Шафорост вместе с тремя подельниками подожгли автомобиль «Тойота Хайлендер», принадлежащего одному из потерпевших, причинив владельцу транспортного средства ущерб на сумму более 1 млн рублей.

В зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), пп. «а,б» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»), п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

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