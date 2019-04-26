Американских прокуроров Барра и Мюллера могут привлечь к уголовной ответственности из-за обвинений «Конкорда»

Адвокат компании «Конкорд» Эрик Дюбелье требует привлечь спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности. Юрист подчеркнул, что Барром и Мюллером было нарушено правило 57.7 уголовного кодекса округа Колумбия, так как они высказали свое мнение относительно виновности обвиняемого и тем самым нарушили право российской компании на справедливый суд.

Дюбелье указал на то, что за данное нарушение суд обладает полномочиями наложения штрафа и (или) лишения свободы за неуважение власти суда. В связи с этим «Конкорд» справедливо требует привлечь генпрокурора и спецпрокурора, инициировавшего антироссийское расследование о якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в выборы президента США в 2016 году, к ответственности в суде, используя их слова против них самих.

Политический аналитик Владимир Соловейчик и общественный деятель Николай Стариков поддержали компанию Евгения Пригожина «Конкорд» в ее желании привлечь к уголовной ответственности генпрокурора США Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Эксперты считают, что было нарушение закона со стороны расследовавших «дело о российском вмешательстве в президентскую гонку США». В частности, они согласны с заявлением адвоката Эрика Дюбелье о пренебрежении американскими должностными лицами правилом 57.7 уголовного кодекса округа Колумбия. Речь идет о нарушении права на беспристрастный суд и распространении информации о вине «Конкорда» без предоставления доказательств. Поэтому требования компании абсолютно логичны и справедливы.

Владимир Соловейчик отмечает, что «российское вмешательство» – «высосанное из пальца дутое дело», порожденное американскими демократами и должностными лицами юстиции США. По его словам, история с Барром и Мюллером является отличной иллюстрацией лицемерного подхода к подобным расследованиям со стороны Соединенных Штатов.

«Мы помним, например, как действовавшие на тот момент (2012 год) депутаты Госдумы Оксана Дмитриева и Илья Пономарев ходили в посольство США в Москве, но никто из руководителей Генеральной прокуратуры РФ не заявлял, что это повлияло на исход президентских выборов в нашей стране, хотя оснований для подобных заявлений было, скажем прямо, куда больше, нежели в свежем случае Барра и Мюллера», – прокомментировал специалист.

Также он отметил всеобщее равенство перед законом, а значит, и генпрокурор со спецпрокурором США должны будут ответить за свои противоправные действия. Однако в компетенции Мюллера эксперт сомневается, так как он не уверен в существовании занимаемой им должности. Есть вероятность, что он выступает от органов власти, но при этом является частным лицом.

Общественный деятель Николай Стариков в свою очередь предполагает, что США не закончат так просто поток обвинений в адрес России и ее граждан. Он считает, что это – сугубо политическая тема, потому справедливости и правосудия ждать не приходится.

«На сегодняшний день у США нет никаких доказательств причастности России к каким-либо действиям в отношении выборного процесса в Соединенных Штатах Америки. Однако американцы уже столько раз повторили о том, что Россия виновата, что отказаться от этой линии без потери лица они не могут. Поэтому несмотря на отсутствие доказательств, нарушения международного законодательства, на нарушения законодательства самих США они будут продолжать поддерживать огонь в этом очаге, продолжать это дело», – прокомментировал Стариков.

Напомним, российскую компанию «Конкорд» ложно обвиняют в провокациях и вмешательстве в президентскую гонку США при помощи «активных действий» в социальных сетях. В докладе Мюллера, опубликованном в апреле 2019 года, отмечается, что работа компании якобы спонсировалась российскими властями. Также он утверждает, что в отношении организации имеется порядка 3,5 миллиона печатных доказательств. «Конкорд» пытается увидеть те самые «улики» с прошлого года, так как запросы на предоставление документации отклоняются, либо остаются без ответа.

Публикация результатов расследования, длившегося два года, приковала пристальное внимание общественности. Однако чего-то принципиально нового, то есть фактов, подкрепляющих обвинения, в документе не оказалось.

Российское посольство в США в ответ на отчет Мюллера опубликовала доклад, содержащий русофобские заявления со стороны американских властей и СМИ. Также в документе присутствуют примеры нападок на дипломатическое представительство России в Соединенных Штатах и прессу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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