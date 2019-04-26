Мошенники подбираются к Кремлю: в центре Москвы за сотни миллионов рублей проданы «таунхаусы-призраки»

В московском районе Хамовники получил продолжение скандал вокруг стройки таунхаусов на месте детского сада. Масштабная реклама элитных апартаментов внезапно исчезла из Интернета, оба сайта проекта «8 yards» оказались отключены, а застройщик организовал встречу с москвичами, где заявил, что никакого дорогостоящего жилья на улице Ефремова, 9 «а», никогда не строилось.

Получается, что как минимум два крупных столичных агентства элитной недвижимости продавали несуществующие апартаменты. Речь идет о сотнях миллионов рублей – учитывая, что площадь каждого из восьми клубных объектов составляла от 237 до 390 кв метров, а стоимость «квадрата», по информации РИА «Новый День», начиналась от 600 тысяч рублей.

Три из восьми апартаментов, по неподтвержденной информации, уже проданы. Не исключено, что купившие их люди рассчитывали через год въехать в собственный элитный таунхаус.

О встрече представителя застройщика «Техномед-19» с жителями Хамовников в соцсетях сообщил политик, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Во время беседы, пояснил политик, некий Юрий Михайлович от имени генподрядчика и генпроектировщика заверил москвичей, что на Ефремова, 9 «а» идет реконструкция офисного здания.

Митрохин опубликовал и фрагмент аудиозаписи встречи. «На площадке Ефремова, 9 «а», реконструируется административное здание, – говорит там мужской голос. – Это здание будет общей площадью 3 тысячи 750 примерно, я на память называю цифры, чтоб не лазить в документы. Из трех этажей с подземным гаражом-стоянкой».

«Нет, это не жилой дом, это административное здание, это указано во всех документах, будь то разрешение на строительство, или (неразборчиво). В интернете блуждала какая-то информация, и мы, да, действительно мы потратили немало сил на то, чтобы ее убрали – о наличии таунхаусов. Больше ничего прокомментировать не могу». «Таунхаусов не будет?» – спрашивает другой голос. «Это административное здание из восьми блоков. Мало того, картинка использована была наша...» – говорит первый, так и не ответив прямо на вопрос о таунхаусах.

Дело в том, что элитные «квадраты» в Хамовниках были выставлены на продажу на сайтах агентств недвижимости как апартаменты – то есть о жилье речь не шла изначально. Апартаменты – это нежилая недвижимость, которая может располагаться в административном офисном здании.

В ООО «УКСиР Хамовники», в помещении которого прошла встреча жителей с представителем «Техномед-19», корреспондента РИА «Новый День» заверили, что в здании на Ефремова, 9 «а» будут офисы. «Вообще кто сказал, что там жилье будет? Как это – ОБС, одна бабка сказала? – спросил сотрудник «УКСиР Хамовники». – Попробуйте для начала связаться с этими агентствами [недвижимости, рекламирующими апартаменты], найдите, кто продает это жилье. По всей разрешенной документации там нежилое здание. Кто эту чушь про жилое здание придумал?»

«При чем здесь апартаменты? – возмутился он на аргумент о том, что апартаменты не являются жилым помещением. – Это вообще другая категория. Это офисное нежилое здание, под административные цели. Апартаменты – это другая немножко история».

«То есть апартаментов там тоже не будет? – поинтересовался корреспондент РИА «Новый День». «Нет», – коротко ответил сотрудник «УКСиР Хамовники».

Сейчас два сайта проекта «8 ярдов», рекламировавшие несуществующие таунхаусы, отключены, никакой информации на них нет. Однако у редакции сохранились скриншоты страниц, а одна из них до сих пор доступна в кэше поисковиков. Ранее «Новый День» сообщал, что по телефону с одного из этих сайтов можно было попасть в агентство недвижимости «Калинка-Риэлти». Оперативно получить комментарий там не удалось, и редакция направила в агентство запрос. Ответа нет до сих пор. Правда, после звонка в это агентство корреспонденту «Нового Дня» в мессенджер прислали информацию о проекте, цену «квадратов» и приглашение прийти в офис для получения более подробной информации.

В кэше поисковиков сохранилась и реклама «Eight Yards» от агентства недвижимости «Tweed» – сейчас эта страница также удалена. Получить комментарий по поводу заявленных продаж несуществующего, как выяснилось, комплекса таунхаусов, и тут не удалось: менеджер Елена сообщила, что «продажи закрытые», никакой информацией о проекте она не располагает, и пояснить, почему на сайте «Tweed» шла реклама «домов-призраков», тоже не может. За комментариями она посоветовала обратиться к застройщику – ООО «Техномед-19».

Примечательно, что на странице Митрохина в «Фейсбуке» опубликована аудиозапись разговора с агентством недвижимости – по словам политика, звонок был именно в «Tweed». Женский голос в записи сообщает потенциальному «покупателю», что продажи идут, и три из восьми апартаментов уже проданы.

Редакция РИА «Новый День» в марте направляла официальный запрос в межрайонную прокуратуру Хамовников, однако надзорное ведомство информацией о возможных грубых нарушениях на стройке не заинтересовалось. Ответов ни на один вопрос прокурорские работники не дали. В письме они подтвердили, что получили запрос, рассмотрели его, и сослались на некую внутреннюю инструкцию, которая предписывает им давать гражданам информацию. Правда, саму информацию в прокуратуре Хамовников дать, видимо, забыли. Под тремя абзацами с перечислением обязанностей прокуратуры стоит подпись и.о. межрайонного прокурора Алексея Николаева.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», всего в четырех километрах от Кремля в районе Хамовники на улице Ефремова, 9 «а» было снесено здание детского сада, а на его месте развернулась крупная стройка. В Интернете на нескольких сайтах появилась реклама комплекса элитных таунхаусов «Eight Yards», адрес которого совпадал с адресом стройплощадки, а внешний вид строений – с картинкой на щите застройщика. При этом по официальной информации за забором идет реконструкция здания бывшего детского сада. Правда, в площадь «реконструированного» здания почему-то попали детские навесы от дождя, а высота увеличилась на один этаж.

В компании «ТехЭлемент», которая выступает генподрядчиком работ, «Новому Дню» заявили, что на Ефремова, 9 «а» «ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции административного здания».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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