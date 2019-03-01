Под носом у Путина: в 4 км от Кремля строят элитные таунхаусы вместо детсада

Градостроительные решения столичных властей вновь ставят под большой вопрос заявленную на высшем государственном уровне социальную политику, направленную на повышение рождаемости. На фоне поручений руководства страны о важности возведения новых детсадов в Москве действуют с точностью до наоборот.

Политик Сергей Митрохин направил мэру Сергею Собянину обращение, в котором попросил объяснить, почему на месте здания детсада в Хамовниках начато строительство элитных таунхаусов. Согласно данным из открытых источников, бизнес-партнеры руководства фирмы-застройщика связаны с экс-президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым и бизнесменом Натаном Винером.

На улице Ефремова, 9 «А» в Хамовниках, согласно открытым источникам, когда-то находился детский сад Минобороны №270. Здание было заброшено и много лет не использовалось, однако на публичной кадастровой карте Росреестра оно до сих пор значится, как детсад. Земельный участок под ним под номером 77:01:0005011:4105 поставлен на учет в сентябре 2013 года, однако сведения о нем были изменены 9 января 2019-го. Теперь земля с кадастровой стоимостью свыше 381 млн рублей может быть использована под размещение офисных зданий делового и коммерческого назначения, а вовсе не под объекты образования и просвещения, как было прежде.

На публичной карте Росреестра здание до сих пор отмечено, как детский сад. Сведения в ГКН были изменены недавно – 9.01.2019

Участок уже огорожен. На информационном щите значится, что за забором ведется реконструкция административного здания. Генподрядчиком выступает ООО «ТехЭлемент», эта же фирма является техническим заказчиком, а в качестве застройщика указано ООО «Техномед-19», пишет в обращении Митрохин. Политик также отмечает, что Градостроительный кодекс под реконструкцией подразумевает совершенно четкие действия, в которые никак не входит снос здания и строительство на его месте элитного жилья. Между тем, детсад уже снесен, а на его месте «идет фактически новое строительство здания коммерческого назначения».

«Правомерность изменения вида разрешенного использования земельного участка, как и строительство здания коммерческого назначения вместо детского сада вызывает вопросы», – подчеркнул Митрохин. Стройка идет «в непосредственной близости от жилых домов и является «уплотнительной» застройкой, запрещенной пунктом 2 Постановления правительства Москвы от 21.08.2007 №714-ПП», – говорится в обращении к Собянину. Более того, как пишет Митрохин, по словам местных жителей, земляные работы по прокладке коммуникаций там вышли за пределы территории, которая указана в ордере ОАТИ. Сама же стройка причиняет массу неудобств жильцам ближайших домов. В этой связи Митрохин попросил мэра Москвы пояснить, на каком основании был изменен вид разрешенного использования участка под детсад, и насколько законна стройка, развернувшаяся на его месте.

Судя по массированной рекламе в Интернете, в Хамовниках сейчас идет стройка 8 клубных таунхаусов. Жилой комплекс EIGHT YARDS (информация с сайта проекта) обещает будущим жильцам собственное патио для отдыха на свежем воздухе, солнечные террасы площадью до 40 кв метров, дровяные камины, лифты с дизайнерской отделкой и теплые подземные автостоянки. «Архитекторы проекта Eight Yards ориентировались на английскую традиционную классику, дополненную элегантными элементами в стиле ар-деко», – говорится в сообщении на сайте. И все это – всего в 4 км от Кремля.

РИА «Новый День» направлены запросы с просьбой прояснить ситуацию со стройкой в Хамовниках в департамент стройкомплекса столичной мэрии и в фирму «ТехЭлемент». В ответе, полученном от «ТехЭлемента», говорится, что на Ефремова, 9 А «ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции административного здания». Разрешение на строительство было выдано Мосгорстройнадзором в августе 2018 года, а ордер ОАТИ – в декабре, говорится в письме. «Вид разрешенного использования земельного участка – деловое управление. Вид и характерные особенности объекта после реконструкции: вид – административно-деловой, характерные особенности – административное здание с восемью обособленными блоками и подземной автостоянкой». Арендатором участка с 2013 года является ООО «Техномед-19», а на проектную документацию положительное заключение выдано ГАУ «Московская государственная экспертиза» еще в 2017 году.

Кроме того, директор ООО «ТехЭлемент» Сергей Кукушкин (его подпись стоит под ответом на редакционный запрос) заверил, что «земляные работы по прокладке инженерных коммуникаций, проводимые на основании ордера на производство земляных работ от 18.12.2018 г. №18010695, проводятся в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной с балансодержателем инженерных коммуникаций». Проще говоря, местные жители ошиблись, никаких нарушений на стройке нет, а восемь таунхаусов – это вовсе не жилье, а административное здание.

Действительно, подобные помещения могут не являться жилыми, и на них не распространяется обязательное условие получения разрешения на строительство жилья – в случае, если в здании располагаются апартаменты. Такие объекты можно строить даже в промзонах, где по закону возводить жилье в принципе запрещено. Получить в апартаментах постоянную регистрацию нельзя – поскольку они котируются как помещения для временного, а не постоянного проживания. Платежи за коммунальные услуги в них рассчитываются как для коммерческих помещений – то есть выше, чем в обычных квартирах.

Оперативно получить комментарий по телефону агентства недвижимости «Калинка-Риелти» (именно он указан на сайте с рекламой таунхаусов в Хамовниках) не удалось. Однако один из агентов позднее прислал сообщение с рекламным буклетом и пояснением статуса таунхаусов – действительно, это оказались апартаменты. Строительство предполагается завершить к концу 2019 года.

Ответ из департамента стройкомплекса Москвы к моменту публикации материала не поступил.

По данным из открытых источников, учредителями фирмы-застройщика ООО «Техномед-19», юридический адрес которой совпадает с адресом экс-детского сада, являются Международная Коммерческая Компания «Лакшэри Рисорсэз ЛТД.», зарегистрированная в оффшоре – на Сейшельских островах, и некое ООО «Пст-Хамовники», учредителями которого в равных долях выступают Алексей Демьянчук и Игорь Щедров. Ранее в учредителях значилось и ООО «Техэлемент» – вероятно, это и есть генподрядчик и технический заказчик стройки в Хамовниках.

У Алексея Демьянчука, судя по открытым данным – весьма серьезные бизнес-партнеры: так, вместе с ним учредителями московской компании «Градпроект» (Пресненская набережная, 10) являются Натан Винер (полный тезка сына Ирины Винер, супруги миллиардера Алишера Усманова) и Владимир Щекин.

В учредителях ООО «Инвестиционная группа «Партнеры» (по данным открытых источников – бывшее ООО «Группа Родина») вместе с Винером значится Кирсан Николаевич Илюмжинов, полный тезка первого президента Республики Калмыкия.

Ряд экспертов скептически отмечает, что мэрия Москвы по-своему реагирует на послания президента. Установка на повышение рождаемости не может быть выполнена одними указами. Семьям, кроме получения материнского капитала, нужно будет устраивать детей в детские сады и школы. Как это сделать в столице – вопрос с каждым годом становится все сложнее. Однако посыл Путина «хватит кошмарить бизнес» власти Москвы услышали и активно претворяют в жизнь. Прибыль коммерческих структур или объекты социального назначения? Команда Собянина, судя по всему, выбирает защиту интересов бизнеса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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