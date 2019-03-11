Таунхаусы вместо детсада: мэрия Москвы засекретила элитную стройку

В скандальной истории со стройкой таунхасов на месте детского сада близ Кремля появились новые данные. Правда, в столичной мэрии, похоже, всю информацию об элитном проекте засекретили, и даже пошли на нарушение закона: ответа на официальный запрос РИА «Новый День» в установленный законом срок не поступило.

«Новый День» уже рассказывал о том, как в одном из центральных районов столицы – Хамовниках, на площадке, где в советские годы был детский сад, началось строительство элитных таунхаусов. Обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации направил политик Сергей Митрохин.

Реклама проекта уже размещена в Сети. Правда, разрешение застройщик получил на реконструкцию здания для размещения там офисов. В фирме-заказчике – ООО «ТехЭлемент» – заявили, что все работы ведутся в рамках закона, а таунхаусы с патио, каминами и английским садом – это вовсе не жилье, а апартаменты. Правда, на сайте проекта этот «уникальный формат» все же позиционируется как «загородная жизнь премиум-класса в Хамовниках» – а отнюдь не временное пребывание, как должно быть в апартаментах.

Проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) был принят в 2016 году скандально известной Градостроительно-земельной комиссией Москвы, которую возглавляет сам мэр столицы. Засекреченные протоколы комиссии за несколько лет «утекли» в Сеть в 2018 году. Среди них оказался и документ от 7 апреля 2016 года. Судя по этим данным, члены «секретной» комиссии согласились с оформлением ГПЗУ на Ефремова, 9А – и включили в общую площадь строений несколько навесов от дождя. Таким образом, под реконструкцию попало уже не 3,7 тыс «квадратов» кирпичного здания садика, а почти 3,9 тыс кв метров.

Скриншорт страницы протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 7.04.2016 г.

На публичной кадастровой карте, между тем, никаких беседок или навесов на этом участке не существует. Более того, странности обнаружились и в ситуации с площадью кирпичного здания на Ефремова, 9А. В решении комиссии указан лишь один крупный объект – в 3,7 тыс кв метров, площадь остальных варьируется от 10 до 56 кв метров. Однако данные Росреестра гласят, что на Ефремова, 9А, располагается кирпичное двухэтажное здание площадью всего лишь в 1 657,3 кв метра.

С этажностью «реконструируемого» объекта тоже вышла накладка: в решении комиссии сказано, что «предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – в габаритах существующих зданий, строений, сооружений».

Источник: bivshiy-detsad.livejournal.com

Согласно данным Росреестра, здание садика на Ефремова, 9А, является двухэтажным – как, собственно, и видно на фотографиях, сделанных москвичами до того, как садик был снесен. А элитные таунхаусы – судя по сайту проекта – предполагается сделать трехэтажными, плюс один этаж должна занять подземная парковка.

Данные с сайта Росреестра

Стройка элитного жилья под видом офисов вызвала большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей сообщали, что строительные работы по прокладке коммуникаций к стройплощадке велись в соседних дворах, на которые ордер ОАТИ не распространялся. Кроме того, жители Хамовников возмущались тем, что рядом с их домами происходит фактически санкционированная властями уплотнительная застройка – которая официально в Москве запрещена. В ООО «ТехЭлемент» на запрос РИА «Новый День» тогда заявили, что все работы проводятся в рамках закона.

Учитывая, что в Стройкомплексе Москвы (глава – Марат Хуснуллин, заместитель мэра столицы Сергея Собянина) проигнорировали официальный запрос агентства с просьбой прояснить ситуацию со стройкой в Хамовниках, редакция РИА «Новый День» приняла решение направить запрос в органы прокуратуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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