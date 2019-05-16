Имущество экс-главы Клинского района на 4 млрд рублей арестовано

Суд принял решение об аресте имущества экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Речь идет о 407 объектах недвижимости, элитных автомобилях и денежных средствах – всего на сумму почти в 4 млрд рублей.

Решение об изъятии имущества в пользу государства принято судом по иску Генпрокуратуры, передает «Интерфакс».

В надзорном ведомстве уточнили, что проверка доходов и расходов экс-главы Клинского района была проведена совместно с УФСБ России по Москве и Московской области. Правоохранители считают, что Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности. В частности, это 407 объектов недвижимости – квартиры, земельные участки, база отдыха и т.д., кадастровая стоимость которых составляет 935,7 млн рублей. Кроме того, арестованы четыре автомобиля Постриганя – «Тойота Ленд Крузер», «Мерседес S350», «Ауди А8», «Ауди Q5» – на 9,4 млн рублей. Денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества составляет еще 3 млрд рублей.

Напомним, Постригань обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Его задержали в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево». Следователи ГСУ СКР по Московской области, в частности, полагают, что Постригань в 2011-2013 годах намеренно внес в официальные документы недостоверные данные о якобы готовности к эксплуатации жилого дома в городе Клин – хотя знал, что дом не соответствует проекту и недостроен.

Как сообщал «Коммерсант», суд уже налагал арест на имущество Постриганя, однако ситуацию осложняло то, что фактически за самим экс-чиновником ничего из объектов недвижимости не числилось: все было записано на друзей и родственников. В итоге Московский областной суд признал незаконным решение об аресте недвижимости, принятое в августе прошлого года Клинским судом.

Находящийся под следствием коллега Постриганя, экс-глава Серпуховского района Александр Шестун ранее заявлял о политическом характере преследования бывшего руководителя Клинского района, и проводил связь ареста чиновника с его участием в митинге против мусорного полигона «Алексинский карьер» в июле 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

Мать московской девочки-«маугли» оказалась невменяемой. / «Мне сказали, что прокуратура тебя снесет». Как подмосковные чиновники отжимают «золотую» землю. / В Болгарии задержали мошенницу из России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»