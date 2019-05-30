«Черные кредиторы» активизировались: Банк России потребовал полномочия по оперативной блокировке Интернет-сайтов

Центробанк хочет получить полномочия по оперативной блокировке сайтов в сети Интернет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Государственной думе.

Причиной для получения новых полномочий, по ее словам, стала деятельность «черных кредиторов». «Черные кредиторы часто под вывеской микрофинансовых организаций предлагают займы, иногда под залог жилья, и требуют с людей безумные деньги, – отметила Набиуллина, подчеркнув, что в основном они действуют через Интернет. – Просим дать полномочия Центральному банку по оперативной блокировке сайтов, где рекламируются незаконные финансовые организации».

Глава ЦБ РФ уточнила, что соответствующий законопроект уже направлен в Госдуму.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

Набиуллина заявила о снижении стоимости ОСАГО. / Доходы растут: федеральный бюджет преодолел 20-триллионный рубеж. / Госдума отдаст Путину право решать о возобновлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»