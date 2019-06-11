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Расследование Ивана Голунова

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NewDayNews.ru

Среда, 12 июня 2019, 20:25 мск

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СМИ раскрыли расценки черного рынка «силовых» услуг

Громкий скандал вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вновь обратил внимание на проблему «черного рынка» «правоохранительных» услуг. Журнал «Собеседник» опубликовал статью, в которой раскрываются особенности и расценки на оказание давления на неугодных людей, среди которых, судя по всему, оказался и корреспондент «Медузы».

По данным издания, «заказ» колеблется от сотен тысяч до миллионов долларов или евро, а конечная цена зависит от задачи, уровня дела, фигуранта и ведомства, предоставляющего такую услугу. При этом от имени правоохранительных структур действуют «решальщики» спорных вопросов, которые создали на крышевании бизнеса и заказных делах нелегальный бизнес с миллиардными оборотами.

«Одна из таких контор, известная среди московских коммерсантов как «Бутик ФСБ», попала в поле зрения общественности в ходе скандала вокруг дела журналиста Голунова. Эту структуру еще называют «Бутик Маратика». Вероятно, намекая на Марата Медоева, помощника начальника УФСБ по Москве и МО генерал-полковника Алексея Дорофеева. Через «бутик» якобы решаются вопросы, возникающие у коммерсантов по линии ФСБ и МВД, а также заказы на посадку конкурентов, возбуждение или прекращение уголовных дел», – пишет «Собеседник».

Издание обращает внимание, что имя главного чекиста Москвы и его подчиненных в последнее время все чаще упоминается в громких скандалах. Ранее СМИ сообщали, что именно генерал Дорофеев мог быть орудием расправы над главой Серпуховского района Александром Шестуном, который лично обвинял силовика в своем уголовном преследовании. Кроме того, известный юрист-арбитражник Кантемир Карамзин в своем недавнем обращении из СИЗО на имя президента РФ обвинил начальника УФСБ Алексея Дорофеева в фабрикации против него уголовного дела в интересах миллиардеров Владимира Копелева (ДСК-1) и Владимира Воронина (ФСК «Лидер»), проигравшего в суде клиенту юриста 15 млрд рублей. Генерал Дорофеев и его помощник Марат Медоев называются и возможными инициаторами возбуждения уголовного дела и против журналиста Ивана Голунова. Имена этих высокопоставленных офицеров ФСБ фигурируют в расследовании журналиста как возможно причастные к похоронному бизнесу Москвы.

«Собеседник» выяснил, что эксперты оценивают рыночную стоимость «заказа», аналогичного делу Голунова, в $1,2 млн. Дело юриста Карамзина могло стоить порядка $10 млн. По версии издания, для обсуждения сделки с заказчиком, определения перечня услуг и получения гонорара представители «бутика» вылетают заграницу в целях конспирации, чтобы не попасть в поле зрения органов финансового контроля в России, и для дальнейшего размещения денег в зарубежные активы. Судя по всему, по этой же схеме могла развиваться история юриста Евгения Рыжова из «списка Титова», у которого вымогали $3 млн. Часть гонорара он должен был отдать в Майами в обмен на постановление о прекращении уголовного дела.

«Бутик ФСБ» берется за вопросы любой сложности и действует крайне жестко. «Ни невиновность, ни территориальность, ни сроки, ни другие обстоятельства значения не имеют. Называется дело, и «фэйсы» оценивают свою помощь в нем, – рассказывает эксперт, пожелавший сохранить свое имя в тайне. – Это может быть, например, действующее уголовное дело, по которому вынесен отказной материал. Силовики найдут повод его возобновить и к чему придраться, чтобы подвести человека под срок. Если нужно возбудить новое уголовное дело, подберут статью, найдут, на кого из подконтрольных людей в полиции, СК или судей надавить и через кого лучше действовать, чтобы было наверняка».

В этой связи «Собеседник» обращает внимание, что в случае с Голуновым дело возбудили через УВД ЗАО, которое не имеет никакого отношения к журналисту ни по месту регистрации, ни по задержанию. Дело юриста Карамзина за одну ночь передали из Москвы в подследственность подмосковного Балишихинского СКР, что объясняет дальнейшие жесткие действия против него. Юристу предъявили обвинение по делу 12-летней давности, срок уголовного преследования по которому давно закончился, и посадили в СИЗО с перспективой получить срок до 7,5 лет.

По мнению издания, в деле журналиста и юриста неслучайно много совпадений – все это может входить в прайс услуг «бутика» при работе над «заказом». Оба получали угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью. И тому, и другому вменяют «в особо крупных». При задержании были допущены многочисленные нарушения закона с целью запугать и сломать психологически – ни звонка, ни адвоката, ни еды, ни сна. Журналиста избивали. Инсулинозависимого юриста бросили в камеру с уголовниками и не давали лекарств. Сроки задержания (48 часов) по обоим делам были нарушены, время фактического задержания сфальсифицировано, оформление задержания начато с многочасовой задержкой. Врачи в обоих случаях не нашли причин для госпитализации, хотя у журналиста были повреждены ребра, а юриста привезли на обследование перед судом в предынсультном состоянии. Судьи, выносившие решения на стадии задержания и ареста, были удивительно слепы к очевидным аргументам защиты и, напротив, к вопиющим нарушениям закона и нестыковкам позиции со стороны обвинения. В ряде СМИ сразу после задержания появились публикации с тенденциозным обвинительным уклоном и одинаковыми формулировками о «неустановленных лица в неустановленное время». Информационное сопровождение громких «заказных» уголовных дел прописывается в прайсе отдельной строкой. Нерасследованные и не доказанные в судебном порядке обвинения сливаются через пресс-службы силовых структур и заказные материалы под видом фактов для придания легитимности незаконным действиям силовиков. Иногда случаются конфузы, как в случае с «Россией-24», которая сообщила, что Голунов при задержании находился в состоянии опьянения, и другими СМИ, выложившими с подачи силовиков в качестве доказательств фотографии, не имеющие к журналисту никакого отношения, пишет «Собеседник».

По оценке издания, сегодня именно таким образом работает в России правоохранительная система, когда вместо безопасности государства она все чаще защищает личные интересы генеральских погон, а спецслужбы превращаются в персональный «бутик».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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