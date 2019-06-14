В Подмосковье будут судить экс-заместителя нынешнего врио главы Башкирии Радия Хабирова

В Подмосковье в суд передано уголовное дело экс-заместителя главы администрации Красногорска. Дмитрий Феоктистов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Деньги были переданы за нерасторжение договора аренды земли.

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, закончено расследование уголовных дел в отношении бывшего заместителя главы администрации г.о. Красногорска и директора агентства недвижимости. Один из них обвиняется в получении особо крупной взятки, второй – в посредничестве в ее получении. Директор агентства недвижимости заключил со следствием досудебное соглашение, и его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

По версии следователей, 30 октября прошлого года глава одной из компаний через посредника передал Феоктистову 2,8 млн рублей за то, что договор аренды земельного участка не будет расторгнут, а саму землю переведут в другой вид разрешённого использования – это позволяло снизить арендную плату. Сначала силовики задержали посредника, а потом пришли и за самим Феоктистовым.

Обвинительное заключение прокуратурой уже утверждено, материалы дела переданы в суд.

Отметим, Феоктистов был назначен на должность заместителя главы администрации Красногорска, когда этим подмосковным городом руководил Радий Хабиров, являющийся сейчас врио главы Башкирии. Хабиров уже подал документы на выборы главы республики, которые пройдут 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

Банк России снизил ключевую ставку впервые за год. «Возможно еще одно снижение в ближайшее время». / Анкара пригрозила Вашингтону санкциями. / Спецназ Великобритании переориентируют на борьбу с Россией. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»