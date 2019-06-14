Набиуллина: Ключевая ставка может быть снижена еще дважды до конца года

Ключевая ставка может быть снижена еще дважды до конца года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года, – сообщила Набиуллина. – Это означает одно: возможно и два понижения ставки в этом году».

По словам главы ЦБ РФ, ключевая ставка может быть снижена дважды, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым сценарием и не произойдет «никаких негативных сюрпризов».

Ранее сегодня Центробанк России впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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