Глава ЦБ заверила: ставки по ипотеке будут снижаться

Снижение ключевой ставки до 7,5% годовых закрепит тенденцию по снижению процентных ставок по ипотечным продуктам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В апреле-мае ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам, – отметила она. – Принятое сегодня решение по снижению ключевой ставки и тот сигнал, который мы дали, закрепят эти тенденции».

При этом председатель ЦБ РФ подчеркнула, что банкам следует уделять больше внимания кредитоспособности своих заемщиков при принятии решений о выдаче потребительских кредитов. «Вводится показатель долговой нагрузки на заемщика, мы его собираемся вводить с 1 октября», – уточнила Набиуллина, отметив, что кредитным организациям нужно оценивать потенциальные доходы заемщика и уже накопленную долговую нагрузку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

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