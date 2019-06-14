Набиуллина назвала срок продажи банка «Открытие»

Банк «Открытие» будет выставлен на продажу в 2021 году при условии благоприятной конъюнктуры рынка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. Она заверила, что к продаже готовятся все санируемые банки.

«Я еще раз подтверждаю, что мы готовим их к продаже. Те, которые поменьше, мы уже выставляли на продажу и будем готовы повторить это после изменений в законодательство, после получения годовой финансовой отчетности, – подчеркнула председатель ЦБ РФ. – Что касается банка «Открытие», мы готовим его к продаже на 2021 год».

При этом Набиуллина высказалась против законодательного ограничения для ЦБ РФ по срокам участия в капитале финансовых организаций. «Законодательные ограничения, на мой взгляд, излишни и могут быть даже вредны, – отметила глава регулятора. – Кстати, если его устанавливать, то надо устанавливать законодательное ограничение на владение не только банками, но любыми нестратегическими активами государства – у нас большая доля государства не только в банковском секторе».

«Установление в законе таких дат, на мой взгляд, вредно, потому что инвесторы будут предполагать, что несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив, – пояснила руководитель Банка России. – Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать, и мы вынуждены будем платить большой дисконт. Продажа все-таки зависит от конъюнктуры. При этом мы понимаем, что на конъюнктуру всегда можно сослаться, сказать, что она очень неблагоприятна».

У регулятора нет желания ждать блестящей конъюнктуры, заверила Набиуллина, однако если ЦБ РФ будет видеть, что это временный провал, выходить с продажей в такой момент регулятор не станет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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