Российские банки обяжут присоединиться к системе быстрых платежей ЦБ к апрелю 2020 года. На данный момент в ней уже работает 15 банков, 8 из которых – системно значимые. Об этом было заявлено сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Законопроект, предполагающий внесение изменений в ФЗ «О национальной платежной системе», будет рассмотрен Госдумой 25 июня.

Как сообщил первый зампредседателя комитета Николай Журавлев, планируется, что через систему быстрых платежей будет внедрена система эквайринга и обеспечены выплаты заработной платы работникам, что поможет искоренить «зарплатное рабство». Кроме того, документ вводит регулирование деятельности платежных агентов и поставщиков платежных приложений, таких, как «Алипэй», «Самсунгпэй» и других. «Определяются права и обязанности агрегаторов, перечень будет вести Центробанк», – уточнил он.

Система быстрых платежей (СПБ) уже работает в пилотном режиме и предоставляет услуги переводы для физических лиц, поскольку пока законодательно не закреплено требование о присоединении к ней всех банков. На данный момент в СБП зарегистрировано 15 банков, восемь из которых относятся к системно значимым. До конца августа будут подключены еще два системно значимых банка, которые сейчас проходят сертификацию, после чего не подключенной останется одна такая кредитная организация. В проекте закона планируется установить срок подключения для системно значимых банков до 1 сентября либо до 1 октября.

Для всех остальных банков срок подключения предполагается установить до апреля 2020 года. Мероприятия по техническому взаимодействию с ними ЦБ уже ведет, на рассмотрении находится 114 заявок.

Сенаторы на заседании комитета законопроект поддержали единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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