Если будут «нуждаться»: ЦБ готов санировать крупные региональные банки

Центральный Банк признал возможность санации крупных региональных банков. Об этом сообщил заместитель главы регулятора Василий Поздышев. По его словам, это реалии любой банковской системы.

«Не исключаю, действительно, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Это реалии любой банковской системы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но значимый для отдельного региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровлении», – цитирует его слова агентство «Прайм».

При это Поздышев выразил уверенность, что повторение банковского кризиса 2017 года маловероятно. «Если какой-либо из банков, значимый для того или иного региона, будет испытывать финансовые трудности, и в силу его значимости для отдельного региона будет принято решение о его финансовом оздоровлении, это не будет потрясением ни для кого. Это не создаст негативного информационного фона по всей банковской системе и, конечно, не будет иметь те масштабы, которые были в 2017 году», – заверил Поздышев.

В этой связи он также отметил, одной из серьезных проблем в российской банковской сфере является кредитование банками своих собственников.

«Проблема концентрации рисков банков на собственников банков – она по-прежнему остается. Мы решили самые одиозные и сложные случаи. Но как сама по себе проблема, что банки продолжают кредитовать своих собственников, она и остается», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», Банк России потратил более 70 млрд долларов на расчистку банковского сектора. При этом в ближайшие два-три года на эти цели, вероятно, выделят еще $10 млрд.

По данным рейтингового агентства Fitch, главные траты российского Центробанка пришлись на санацию банков с использованием Фонда консолидации банковского сектора, выплаты возмещения застрахованным вкладчикам и кредиты ЦБ (через Агентство страхования вкладов) на рекапитализацию санируемых банков.

По оценке части экспертов, ЦБ РФ искусственно создал банковский кризис и нестабильность в системе, чтобы выводить деньги через санацию.

«Центробанк сам создает дыры в банковском секторе и сам заливает их деньгами. За два года только 4 трлн рублей было потрачено на латание дыр в банковском секторе» – сказал еще год назад президент промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.07.19

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