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Понедельник, 8 июля 2019, 17:47 мск

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«Статистический» скандал: Банк России отказался проводить служебное расследование, которое назначил министр Орешкин

Сегодня произошел громкий скандал после публикации Банком России данных об инфляции, которые еще не обнародовал Росстат. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал ситуацию недопустимой и потребовал провести служебную проверку в регуляторе, на что ЦБ ответил отказом.

Как заявил Орешкин, служебное расследование должно быть проведено в Банке России из-за того, что информация о месячной инфляции на сайте регулятора появилась раньше, чем на портале Росстата. «Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», – сказал министр.

Между тем, в Банке России в ответ заявили, что необходимости в служебной проверке нет. «Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных»), – цитирует пресс-службе Банка России RNS. – Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля».

Согласно данным на сайте ЦБ, рост цен в июне в России в годовом выражении составил 4,7% – при целевом показателе в 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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