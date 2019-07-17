«Наше все»: прибыль российских банков превысила триллион рублей

Российские банки продолжают наращивать прибыли на фоне неустойчивой ситуации в отечественной экономике, где явно прослеживаются признаки рецессии. За шесть месяцев банковский сектор нарастил прибыль на 58,5% по сравнению с прошлогодним уровнем – сумма превысила триллион рублей.

«Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1,005 триллиона рублей против 634 миллиардов рублей в январе-июне 2018 года», – говорится в материалах Банка России.

Регулятор также отметил, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 года прибыль в размере 1,118 трлн показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.07.2019), убыток в размере 113 млрд рублей – 99 кредитных организаций (21%).

Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (28%). За первое полугодие рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,9%, уточнил Центробанк.

По данным регулятора, на 1 июля 2019 года в России действовали 464 кредитные организации, тогда как в начале года их было 484.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

Выборы в Мосгордуму: «Яблоко» оспорило отказ в регистрации пяти своих кандидатов. / Российских пиротехников обвинили в ЧП на салюте в Минске. / «Было бы правильно»: спикер Госдумы настаивает на изменении Конституции РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»