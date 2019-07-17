российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июля 2019, 12:52 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Наше все»: прибыль российских банков превысила триллион рублей

Российские банки продолжают наращивать прибыли на фоне неустойчивой ситуации в отечественной экономике, где явно прослеживаются признаки рецессии. За шесть месяцев банковский сектор нарастил прибыль на 58,5% по сравнению с прошлогодним уровнем – сумма превысила триллион рублей.

«Прибыль (нетто) банковского сектора за первое полугодие 2019 года составила 1,005 триллиона рублей против 634 миллиардов рублей в январе-июне 2018 года», – говорится в материалах Банка России.

Регулятор также отметил, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первое полугодие 2019 года прибыль в размере 1,118 трлн показали 365 кредитных организаций (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.07.2019), убыток в размере 113 млрд рублей – 99 кредитных организаций (21%).

Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (28%). За первое полугодие рентабельность активов по банковскому сектору выросла с 1,5 до 1,9%, уточнил Центробанк.

По данным регулятора, на 1 июля 2019 года в России действовали 464 кредитные организации, тогда как в начале года их было 484.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

Выборы в Мосгордуму: «Яблоко» оспорило отказ в регистрации пяти своих кандидатов. / Российских пиротехников обвинили в ЧП на салюте в Минске. / «Было бы правильно»: спикер Госдумы настаивает на изменении Конституции РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

Рынок не верит в способность ЦБ удержать инфляцию: аналитики прогнозируют обвал рубля

Центробанк не видит проблемы в новом законе для платежных систем

ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Россияне могут лишиться возможности оплаты картами за границей

«Статистический» скандал: Банк России отказался проводить служебное расследование, которое назначил министр Орешкин

Мошенники нашли новый способ похищать деньги через банкоматы

Если будут «нуждаться»: ЦБ готов санировать крупные региональные банки

Банк России рассматривает возможность резкого снижения ключевой ставки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,

Новости партнеров