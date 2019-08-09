«Это вызывает вопросы»: Тегеран даже в условиях конфронтации с Западом не готов поддерживать Россию

Иран не спешит упасть в дружественные объятия России, несмотря на сложные отношения с Западом. По словам научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислава Притчина, определённая отчужденность Тегерана, который со всех сторон под значительным экономическим и даже военным давлением, начинает вызывать вопросы в Москве. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал сегодня на пресс-конференции.

Притчин обратил внимание, что Россия и Иран имеют сходные интересы по многим позициям. «Мы живем в одном регионе, у нас пересекаются вызовы. Но с точки зрения реализации интересов на практике, у нас возникают проблемы. Если посмотреть, насколько мы друг друга понимаем и готовы поддерживать, мы увидим разные позиции», – констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что Россия старается максимально учитывать интересы Ирана на международных площадках. «В диалоге с Израилем и США мы подчеркиваем, что никто не будет сдавать интересы Ирана в Сирии, но, к сожалению, не видим того же со стороны Ирана в отношении России», – отметил он.

В этой связи Притчин напомнил, что Иран так и не выразил однозначной поддержки решений России во время грузинского конфликта в 2008 году. «Тоже самое мы видим и по Крыму, и по другим вопросам. Несмотря на то, что у Ирана с Западом очевидно плохие отношения, даже в таких условиях, Тегеран не готов однозначно поддерживать Россию на международный арене. Это в определенной степени вызывает вопросы. Мы же союзники, мы готовы работать вместе, защищать наши общие интересы. А получается, что Россия остается одна по многим позициям», – сказал Притчин.

В таких условиях, как считает эксперт, в сотрудничестве с Тегераном для России есть определенные риски и Иран сложно назвать надежным партнером в долгосрочной перспективе. «Есть риски внутриполитического характера со стороны Ирана. Давление, к сожалению, возможно и военное давление на Иран со стороны западных стран, санкции, в конечном итоге могут привести к тому, что внутренняя повестка в Иране будет радикализироваться. Следующий президент Ирана может быть более консервативным и радикальным в отношении Запада, чем Хасан Рухани, который был золотой серединой между радикалами и либералами в политическом истеблишменте Ирана», – сказал он.

Притчин пояснил, что жёсткая позиция предыдущего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада усложняла диалог. «Это касалось и тех вопросов, по которым у нас есть общие интересы и взгляды. Популистский подход, к сожалению, осложняет возможность нормального диалога на внешнеполитической арене. Здесь мы видим, что определённые риски есть», – заключил Притчин.

Москва, Мария Вяткина

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