Подкупленные оппозицией провокаторы признались на видео, что им обещали премию за беспорядки

Вчера, 31 августа, в Москве состоялась очередная несанкционированная протестная акция. Организаторы хотели, чтобы незаконное «шествие» переросло в массовые беспорядки, поэтому направили в столицу целый автобус проплаченных провокаторов и хулиганов. Однако сотрудники ДПС нарушили их планы, остановив подозрительное транспортное средство на подъезде к городу. Стали известны подробности задержания.

Источник в правоохранительных органах предоставил видеоролик, обнаруженный на изъятом у одного из активистов смартфоне. На его кадрах видно, как куратор раздает всем присутствующим по 5 тысяч рублей. Однако, судя по разговорам молодых людей, они надеялись получить больше.

Видео

После того как сотрудники ДПС остановили автобус, один из полицейских сначала попросил всех покинуть транспортное средство, а затем долго вел беседу с водителем. После этого он обратился уже к пассажирам, пояснив, что остановка произошла в связи с ориентировкой, поэтому необходимо провести проверку документов. Однако удостоверения личности ни у кого их них не оказалось. Это отчетливо говорит о том, что активисты направлялись в Москву вовсе не в качестве туристов.

Из-за отсутствия документов всех пассажиров автобуса задержали и доставили в отделение. Там правоохранители начали заниматься установкой личностей задержанных, а также досмотром обнаруженного с ними багажа. Один из активистов был крайне расстроен случившимся и даже предположил, что организаторы московский акций протеста их подставили.

Примечательно, что «оппозиция» уже не первый раз обращается к услугам проплаченных активистов. По этой схеме они действовали во время митинга-концерта 10 августа, автобусами доставляя из регионов людей для создания массовости протеста. Помимо этого были приглашены популярные у молодого поколения музыкальные исполнители. Однако, несмотря на это, акция все равно оказалась провальной, так как большая часть «митингующих» разошлась по домам сразу после окончания концерта. Тогда за работу взялись проплаченные хулиганы. Они во время «прогулки» разбивали стекла припаркованных автомобилей, кидали под ноги москвичам зажженные дымовые шашки и всячески провоцировали полицейских.

Подобные незаконные мероприятия дорого обходятся столичному городскому бюджету. На данный момент, судя по искам городских служб, действия соратников Навального уже нанесли Москве ущерб в 237 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.09.19

Что такое не везет и как с ним бороться. Гороскоп РИА «Новый День» на сентябрь 2019. / Перекупщики билетов больше не смогут наживаться на россиянах. / «Глупость и ущербность»: в Москве ответили Польше, не пригласившей РФ на годовщину начала Второй мировой войны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»