Суд отказался лишать супругов родительских прав за участие в московском митинге

В Москве суд не стал лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые оказались в центре столицы во время акции 3 августа. Судья Никулинского райсуда Юлия Голянина решила ограничиться предупреждением родителям, чтобы они «изменили поведение», передает «Медиазона» со ссылкой на Петра Хомских.

Как сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме и прессу в зал не допустили. С иском о лишении родительских прав в суд обратился Никулинский межрайонный прокурор. К заявлению был приложен скриншот с сайта «РЕН-ТВ» – в новости под заголовком «Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве» говорилось, что родители подвергали несовершеннолетних опасности, и «мужчина и женщина настолько увлечены «протестом», что даже забывают о своих малышах». В ролике, между тем, видно, что никакой агрессивной толпы протестующих рядом с родительской парой нет, а на людей с колясками напирает сзади цепь силовиков.

Адвокат семейной пары Татьяна Сустина ранее поясняла, что 3 августа супруги гуляли в центре Москвы, никаких плакатов они не демонстрировали и ничего не выкрикивали, мероприятие, на их взгляд, не было похоже на митинг, поэтому «ничего они не опасались, соответственно, ни для себя, ни для своих детей».

Петр Хомский рассказал, что он ранее был волонтером команды Навального и знал, что 3 августа москвичи протестовали против недопуска на выборы оппозиционных политиков, однако люди шли без плакатов, лозунгов не выкрикивали, а просто гуляли. «Мы просто шли вдоль бульваров, по бульварам, останавливали только на детских площадках, когда детям хотелось поиграть», – пояснил он.

Хомские стали второй семейной парой, которую прокуратура потребовала лишить родительских прав за участие в акции протеста. Ранее надзорное ведомство подали иск в суд в отношении родителей годовалого мальчика, которого родители 27 июля передали третьему лицу и тем самым, по мнению работников надзорного ведомства, подвергли ребенка опасности. За семью вступилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как сообщал «Новый День», отказ Мосгоризбиркома в регистрации кандидатов от несистемной оппозиции вызвал волну массовых протестов. Несколько акций мэрия Москвы объявила несогласованными, по итогам одной из них, прошедшей 27 июля, было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. При этом СПЧ при президенте РФ выступил с официальным заявлением о том, что никаких признаков массовых беспорядков в этот день в столице не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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