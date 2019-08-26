Вторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге

В Москве подан второй иск о лишении родительских прав участников акции протеста, которая была объявлена мэрией несанкционированной. Судебное заседание назначено на 2 сентября.

Судя по информации на карточке суда, речь идет о супругах Хомских, иск подал Никулинский межрайонный прокурор.

«Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал правозащитного проекта «Апология протеста» сообщает, что лишить чету родительских прав прокуратура намерена за участие в акции протеста – отец семейства Петр Хомский попал в видеоролик и в сюжете на телеканале «Россия 1» был назван «охранником Навального». В видео снят высокий мужчина с детской коляской, сюжет был посвящен акции протеста 3 августа.

Как ранее сообщал «Новый День», в начале августа в прокуратуре Москвы сообщили о том, что потребовали через суд лишить родительских прав семейную пару, которая на акции 27 июля передала ребенка третьему лицу и тем самым подвергла годовалого сына опасности. За семью вступилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила, что попросит Генпрокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов и напомнила, что Проказовы уже высказали свою позицию, заявив, что не принимали участия в митинге, а сына передали на руки не чужому человеку, а двоюродному брату матери мальчика, и не подвергали малыша опасности.

Акции протеста начались в Москве в середине июля, оппозиция требует допустить на выборы в Мосгордуму своих кандидатов. Несколько митингов были объявлены властями несанкционирвоанными, силовики проводили жесткие задержания участников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядков, фигурантами которого стали 14 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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