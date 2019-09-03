Игуана и «деанон» авторов скандальных телеграм-каналов: как пройдет «Ночь выборов 2019»

Основное политическое шоу страны «Ночь выборов» в этом году сменит формат: если раньше доступ был открыт «для всего политического класса», то теперь – исключительно «для тех, кто в теме». Кроме того, тут впервые вручат премию лучшим «телеграмерам» – владельцам неанонимных каналов. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной нюансам предстоящего мероприятия, сообщил глава оргкомитета, известный политтехнолог Дмитрий Гусев. Он уточнил, что побывать на «Ночи выборов» можно будет исключительно по пригласительным билетам – все остальные смогут наблюдать за происходящим онлайн в Интернете.

В этот раз шоу пройдет 8 сентября с 18 часов до часа ночи. «В мире таких мероприятий нет, – заявил Гусев. – Во всем мире в день выборов каждая партия и каждый кандидат собирает журналистов, сторонников у себя в штабе, но вот так, чтобы все могли собраться и обсудить все, что происходит в стране и что происходит с выборами – такого в мире нигде нет».

«Ночь выборов» пройдет также в Санкт-Петербурге, где завершается губернаторская избирательная кампания, а также в Уфе – жители Башкирии в этом году также выбирают главу региона. Все три площадки планируется связать телемостами, на каждой пройдут прямые включения с участков для голосования, круглые столы и «батлы» политологов. На московскую площадку будет стекаться информация о ходе выборов по всей России. «Ставка не только на шоу, но на то, что в стране происходит с выборами», – подчеркнул Гусев.

В числе приглашенных – лидеры политических партий, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и авторы самых скандальных телеграм-каналов. Назвать конкретные имена организаторы отказались, отметив, что всех принявших приглашение звезд журналисты увидят на площадке. «Мы ждем также коллег из ЦИК», – уточнил политтехнолог.

На московской площадке, в частности, предполагается обсудить сложившуюся в этом году ситуацию с выборами в Мосгордуму, здесь же традиционные СМИ сравнят с телеграм-каналами, поговорят о повестке новых губернаторов – как изменился их состав с течением времени, а также поднимут тему иностранного вмешательства в выборы и проблему с муниципальными фильтрами, которая особенно остро встала в этом году в Москве и Санкт-Петербурге.

«Изюминка – мы решили вручить первую российскую телеграм-премию по пяти номинациям: региональный канал года, любимчик сами года, политическая персона, выборный канал и женский канал. В оргкомитет жюри войдут, уже подтвердили свое участие Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Максим Кононенко, Екатерина Винокурова, Кристина Потупчик. И я тоже буду в жюри», – сообщил Гусев, выразив надежду, что там появятся и другие медийные лица.

«Я в первый раз слышу об этой премии. Но я, как наша несистемная оппозиция: если не победит телеграм-канал «Политбюро 2.0», я буду считать это жюри и эту процедуру нелегитимной», – пошутил вице-президент РАСО, выступающего одним из организаторов «Ночи выборов», Евгений Минченко.

На площадке в Санкт-Петербурге и вовсе будет съеден, как капуста, самый слабый кандидат. Глава комиссии Общественной палаты РФ, ведущий питерской площадки Александр Малькевич сообщил, что в 22:30 на площадке появится игуана по имени Варвара, «которая должна будет в назначенный час определить самого слабого кандидата и съесть его, как капусту». «Совершенно жуткое зрелище. Я вчера был в Санкт-Петербурге, видел Варвару, она в хорошей форме», – заверил он.

На площадке в северной столице планируется и публичная деанонимизация. «Среди участников будет человек, которого соцсети и мир телеграма признал самой зловещей медиаперсоной года, технолог Александр Серавин выйдет на ринг, и видимо, публично покается во всех своих прегрешениях», – сообщил Малькевич.

На московской площадке никаких игуан не будет, поскольку, по словам Гусева, столица «пользуется более совершенными методами прогнозирования, чем земноводные».

Кроме того, в рамках «Ночи выборов» будет организован портал Национального общественного мониторинга, куда будут стекаться данные обо всех нарушениях на всех избирательных площадках страны.

На вопрос о том, направлены ли приглашения на «Ночь выборов» московским представителям несистемной оппозиции, организаторы заявили, что те сами не идут на контакт. «Мой опыт показывает, что… я товарища Бузина (председатель межрегионального движения избирателей Андрей Бузин, – ред.) зову лично 24 раза, – сообщил Гусев. – Многих других звал, Гудкову я сам звонил – люди не приходят. Но мы некоторых из них зовем».

Напомним, единый день выборов в России пройдет 8 сентября. В 16 регионах страны будут избраны губернаторы, в 13 – Заксобрания, по четырем округам состоятся довыборы депутатов Государственной думы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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