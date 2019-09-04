В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен повышенный «желтый» уровень погодной опасности. Судя по данным прогностической карты Гидрометцентра России, причиной стали ожидаемые дождь и гроза. В желтый цвет на карте окрашены и ближайшие к столице регионы: в частности, это Рязанская, Тульская, Орловская, Тверская, Смоленская и Брянская области.

Период предупреждения из-за дождя в Москве продлится сутки с 21 часа 4 сентября. В Подмосковье дожди придут с грозами, и предупреждение о потенциально опасной погоде начнет действовать уже с 15 часов 4 сентября, а завершится в 21 час 5 сентября.

На сайте ГУ МЧС Москвы в ежедневном оперативном прогнозе вероятности возникновения ЧС сообщается, что опасные метеорологические явления 4 сентября не прогнозируются, а в качестве неблагоприятных природных явлений упоминается гроза, которая накроет днем отдельные районы города.

Напомним, в начале августа синоптики и ГУ МЧС по Москве и Подмосковью напугали жителей столичного региона, выступив с предупреждениями о неблагоприятных метеоусловиях 8 и 9 августа. Вечером сообщение с предупреждением о непогоде появилось в эфире телеканалов, для этого даже были прерваны программы передач. 9 августа в Москве были закрыты для посещений городские парки. При этом никакого буйства стихии в Москве и Подмосковье не наблюдалось, и жители недоумевали, чем были вызваны такие серьезные меры по предупреждению населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

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