Основатель автодилерской компании «Рольф» объявлен в международный розыск

Основатель автодилерской компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте в рамках расследования уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Документ поступил Басманный суд Москвы, передает «Интерфакс».

Кроме того, по этому же уголовному делу следователи просят заочно арестовать экс-гендиректора «Рольф» Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалию.

Как ранее сообщал «Новый День», основатель компании «Рольф» стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Силовики заинтересовались сделкой по продаже 98,95% акций компании «Рольф эстейт», заключенной между кипрской Panabel Limited и «Рольфом» в 2014 году. За акции «Рольф» отдал своей материнской компании 3,94 млрд рублей. Следователи решили, что сумма была завышена, хотя в «Рольфе» заявляют, что до сделки была проведена независимая оценка.

Фигурантами дела является также Анатолий Кайро и другие топ-менеджеры. 27 июня в офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски. Под арест помещен один из четырех фигурантов дела – директор департамента развития бизнеса автодилера Кайро, все остальные уехали за границу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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