Дело «Рольфа»: задержан топ-менеджер компании

В рамках уголовного дела в отношении основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова на 48 часов задержан топ-менеджер компании Анатолий Кайро, ожидается, что ему будет предъявлено обвинение. Следственный комитет ходатайствует о его заключении под домашний арест, сообщила пресс-служба ведомства.

Гендиректора «Рольфа» Светлану Виноградову после допроса отпустили домой, уточняет РБК.

Сергей Петров, основавший в начале 1990-х компанию «Рольф», предполагает, что уголовное дело и обыски могут быть связаны с его политической позицией или попыткой рейдерского захвата. Об этом сам Петров, который сейчас находится в Вене, по телефону сообщил Forbes. О предложениях продать компанию за полцены Петров ранее рассказывал РБК.

При этом, по информации бизнесмена, фигурантами уголовного дела стали не только он сам и Кайро, но и экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которая сейчас также находится за границей. В рамках уголовного дела обыски уже прошли как минимум у шести сотрудников компании, рассказал Петров The Bell.

Сергей Петров был избран депутатом Государственной думы от «Справедливой России» в 2007 и 2011 годах, работал в думском комитете по бюджету и налогам. Forbs уточняет, что Петров в числе семи депутатов голосовал против «закона Димы Яковлева», «пакета Яровой» и присоединения Крыма.

При этом ранее в Сети появлялась информация о том, что якобы Петров финансирует скандального политика Алексея Навального, однако оба они эти данные опровергали.

Компания «Рольф» начинала в 1990-х годах с продажи японских автомобилей, в 1994-м открыла первый салон, в 2003 году стала эксклюзивным дистрибутором Mitsubishi в России. В 2018 году выручка «Рольфа» выросла на 27,5% и составила 229,7 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», силовики заинтересовались сделкой по продаже 98,95% акций компании «Рольф эстейт», заключенной между кипрской Panabel Limited и «Рольфом» в 2014 году. За акции «Рольф» отдал своей материнской компании 3,94 млрд рублей. Следователи решили, что сумма была завышена, хотя в «Рольфе» заявляют, что до сделки была проведена независимая оценка. По информации РБК, оценку сделки с акциями «Рольф Эстейт» проводила компания «Юрис право аудит».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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