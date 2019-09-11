Спасибо правительству Медведева? В России стало экономически невыгодно разводиться

Экономический кризис, закредитованность и снижение реальных доходов населения позитивно сказались на институте брака в стране – россияне чаще предпочитают не разводиться, даже если супруг чем-то не устраивает. Как пишут «Известия», в первые семь месяцев 2019-го года на 1 тысячу россиян приходилось 3,2 случая распада семей, а год назад в то же время – 4,1.

По данным Росстата, за этот период официально распадался 621 брак из тысячи, в то время как в 2018-го этот показатель был на 12% больше – 705 разводов. При этом отмечается, что пары часто расстаются в первые годы совместной жизни, а свадеб в последние годы играют все меньше из-за демографического кризиса 1990-х годов и малочисленности поколения 20-30-летних.

Как считает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко, эта тенденция может быть связана с неблагоприятными тенденциями в экономике. «Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях – это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но для глубокого анализа причин нужны серьезные исследования», – отметил Рыбальченко и добавил, что людям просто выгоднее вести совместное хозяйство.

В то же время эксперт отметил, что количество разводов в России всё еще значительно выше, чем в Европе. Например, в 2017 году в нашей стране коэффициент разводимости – среднее число случаев расторжения брака на 1 тысячу человек – составлял 4,2. В Германии – 1,86, в США – 3,2, в Австралии – 2.

Как сообщал «Новый День», реальные располагаемые доходы населения падают шестой год подряд. По данным Росстата, по итогам первого полугодия они снизились на 1,3% в годовом выражении. При этом ряд независимых экспертов считают, что правительство РФ своими же действиями провоцирует кризисную ситуацию в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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