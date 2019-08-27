«Эпоха нервозности»: правительство РФ само подготовило кризис и теперь не знает, что делать

Экономический блок правительства РФ больше года готовился к новому кризису – этим был обусловлен целый ряд непопулярных решений, в том числе повышение пенсионного возраста и ужесточение фискальной политики. Однако расчёты оказались неточными, мировой финансовый кризис не произошел, и камбин, похоже, слабо представляет, как решать нарастающие проблемы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на заседании Экономического клуба компании ФБК.

В частности, как сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, власти сами загнали себя в «эпоху нервозности» и сейчас не очень понимают, что происходит. «Есть понимание, что мировая экономика на пороге глобального экономического кризиса. Этот факт заставляет нервничать. Безусловно, российская экономика подвержена сильному влиянию того, что происходит в мировой экономике. Мы – сырьевая экономика. Цена на сырье, в первую очередь, на углеводороды, зависит от того, что происходит в мировой экономике», – обратил внимание эксперт.

При этом, по его оценке, «программа» правительства РФ по подготовке к мировому кризису оказалась «примитивной». «Подготовка была примитивная. Логика была такая – мы еще больше поднакопим резервов, повысим ставку НДС, с доходами будет все нормально – это и будет лучшая подготовка к кризису. В результате это и были дестимулирующие меры. Я уже не знаю, понимают ли они, что это стратегически было неверно… На мой взгляд, лучшая подготовка – естественное стимулирование – разогнать рост, прекратить динамику падающих доходов населения», – подчеркнул экономист.

Между тем, в результате действий правительства РФ экономическое положение в стране ухудшается на глазах, и кабинет министров заметно нервничает, о чем свидетельствует хаотичность принимаемых решений. «У нас есть определенные проблемы со статистикой. Это, на мой взгляд, первый признак того, что нервозность есть. Второе – пересмотр ранее принятых решений. Примером является история с высокоскоростной магистралью Москва – Казань. Вроде бы все решили и вдруг – министерство экономического развития говорит: Нет, давайте, все-таки до Владимира», – отметил Николаев.

По его словам, еще одним признаком нервозности являются упаднические настроения, когда власти заранее говорят о том, что «все пропало, ничего не будет выполнено». Кроме этого, как отметил экономист, власти сейчас явно перестраховываются. «Те восемь мер, которые предложил Максим Орешкин (министр экономического развития РФ) по повышению потенциала экономического роста, обращу внимание, это не меры по ускорению роста экономики, а повышению потенциала. Эти формулировки – свидетельство того, что есть волнения», – считает Николаев.

«Другой признак – разногласия и полемика. Ярким примером является полемика между министерством эконом развития и Банком России по поводу того, есть у нас пузырь на рынке потребительского кредитования или нет», – сказал эксперт и обратил внимание, что стенограмма после вчерашнего совещания президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам так и не была опубликована. «Протокола нет, наверное, тоже непростое было обсуждение», – предположил Николаев и добавил, что в такой ситуации возрастает вероятность ошибок.

Как считает советник Института современного развития Никита Масленников, сейчас власти демонстрируют абсолютное бездействие и неспособность реализовать структурные проекты, как будто бы, надеясь на чудо. «Наконец-то МЭР признал, что в 2021 году будет рецессия, правда списали при этом все на госпожу Набиуллину (Эльвира Набиуллина – глава ЦБ), что это она все устроила. Это нечестно, но ладно. До этого осталось немного времени…. У политиков есть такой термин – маленькая победоносная война. В данном случае у экономических политиков есть идея «непродолжительного и неглубокого кризиса», который потом случится и даст новую точку отсчета», – обратил внимание Масленников.

Как сообщал «Новый День», накануне министерство экономического развития РФ объявило об ухудшении своего макроэкономического прогноза на ближайшие годы, фактически признав наличие серьезных проблем и сдвинув запланированный «прорыв» на более поздний срок. Теперь в правительстве не ждут повышения реальных располагаемые доходов россиян – в 2019 году они увеличатся лишь на 0,1%, хотя ожидался 1-процентный рост, а предполагаемый уровень бедности поднимется до 12,5%, вместо 12%. Уже в 2019 году не удастся выполнить сразу пять национальных целей. При этом чиновники признали, что говорить сейчас о выходе в 2020 году на темпы роста ВВП в 3,1% не приходится, теперь ожидается повышение уже даже не 2%, а 1,7%.

Москва, Мария Вяткина

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