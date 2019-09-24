Пищевой терроризм, «глицидиловые» дети и онкология: как травят россиян

Россия стала жертвой «пищевого терроризма»: почти 30 лет находится под влиянием лоббистов дешевого канцерогенного пальмового масла, от которого в цивилизованной Европе давно отказались. По оценке экспертов, именно с этим ядом связан рост числа онкозаболеваний в стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено накануне на пресс-конференции в Москве.

В частности, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратил внимание, что в 2018 году от онкологии в России умерли почти 300 тысяч человек. «Это вторая причина смертности в стране, это больше чем в других странах. Мы должны понимать, почему умирают наши люди. Это вопрос жизни и смерти нации», – подчеркнул он.

По словам парламентария, негативная тенденция во многом связана с ростом поставок пальмового масла – сырья, которое массово используется в производстве молочных изделий. «Что такое пальмовое масло – все прекрасно понимают. Это – все: оно содержится практически во всех наших продуктах молочного или напоминающего молочное происхождение», – констатировал Федоров.

Как пояснил известный тележурналист Аркадий Мамонтов, на российский рынок поступает пальмовое масло очень низкого качества, которое в Европе в основном используется для технических нужд. «Я видел, как производится пальмовое масло в Средней Азии. Там роют яму в земле, и крестьяне лопатами переворачивают некую субстанцию. Это самое дешевое сырье, его покупают российские бизнесмены. Дорогое сырье покупают европейцы, при этом оно не обрабатывается на месте, его везут в Европу, где построены высокотехнологические заводы. Нам же уже везут обработанное по азиатским стандартам «масло», никто из россиян не контролирует процесс обработки. В танкерах масло также везется не по правилам, оно закисляется», – сказал он и добавил, что для перевозки могут использоваться цистерны, в которых ранее была нефть или бензин.

Мамонтов отметил, что пальмовое масло в Россию начали завозить в 90-е годы и с тех пор этот бизнес проник практически во все ниши пищевого производства. «В 90-е году в правительство реформаторов пришли люди и сказали, что чтобы не было голода, они могут сделать так, чтобы все были сыты, попросили беспошлинно поставлять в Россию пальмовое масло. Их спросили, не вредно ли это? «Нет, не вредно», – и после этого началась вакханалия пальмового масла. Только за последней год поставлено пальмового масла более млн тонн», – сказал он.

При этом журналист обратил внимание, что «пальмовое лобби» имеет контракты на поставку «так называемого молока» в детские сады и больницы. «Все бюджетные организации, где находятся наши дети, где людям нужно особе питание, кальций – они питаются суррогатом» – подчеркнул Мамонтов.

Первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Дмитрий Еделев со своей стороны отметил, что при неправильной термической обработке масла появляются глицидиловые эфиры, которые несут основную опасность для здоровья человека. «Это очень сильный яд. Каждый третий рак связан с глицидолом. Пальмовое масло с глицидиловыми эфирами поражает сердечную мышцу, провоцируя инфаркт, провоцирует сгорание почек изнутри, разрушает кровь. Глицидол накапливается в щитовидной железе – рост рака щитовидной железы, возможно, вызван глицидолом. Он поражает печень, поражает кровь и кроветворные органы. Он делает мужчин стерильными и является токсичным для мочеполовой системы человека», – констатировал профессор и добавил, что глицидол также влияет на нервную систему и провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Еделев также уточнил, что это опасное вещество прекрасно растворяется в воде и его усвоение в организме человека достигает 97%. «Даже лучше, чем масло. Если он попадает в организм, то сначала усваивается канцерогенный глицидол, а только после этого – масло», – сказал профессор.

В этой связи Еделев подчеркнул, что глицидол также является одним из основных факторов рождения детей с генными повреждениями. «Плод очень чувствителен к глицидолу. В результате у нас сегодня огромное количество «глицидиловых» детей. Это один из самых страшных мутагенов. Он повреждает ген ребенка» – сказал профессор.

Помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко со своей стороны согласился, что канцерогенное пальмовое масло особенно опасно для детей. «Беда еще в том, что многие из этих продуктов особенно опасны для детских организмов. Не случайно в странах Евросоюза крайне жестко контролируется содержание глицидиловых эфиров в детском питании. Для младенцев и детей младшего возраста один из самых опасных продуктов на наших полках – глазированные сырки. Это смесь пальмового масла и сахара. Самое главное, что если мы не изменим положение, ситуация будет ухудшаться», – сказал Алексеенко.

Между тем, по его словам, экономическая прибыль от пальмового масла затрудняет решение проблемы. «В условиях отрицательной конкуренции фальсификация захватывает все больше и больше. Эта продукция дешева», – обратил внимание он.

По его словам, еще одна проблема – недоработки в правовом поле. «Если мы знаем, что где-то производят фальсификат, мы не можем просто прийти и проверить. Нам скажут – уходите, вы нас кошмарите. Надо менять правила игры и взаимодействия», – уверен представитель надзорной службы.

Депутат Госдумы Федоров выразил уверенность, что ситуацию нужно срочно менять. «Мы против канцерогенного пальмового масла, которое не поступает на рынки развитых стран. Не поступившие туда отбросы поставляются нам в Россию, потому что российский правовой механизм не защищает от особо вредной продукции – от канцерогенов, которые содержатся в этой продукции», – заявил он.

По его словам, российские власти сейчас фактически допускают «акт терроризма против генофонда российского народа». «Явных мер, которые предусмотрены нормативным правом не применяется. Возникает вопрос, почему миллионы тонн технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами из года в год ввозятся в нашу федерацию, почему истребляют наш генофонд, а мы воспринимаем просто как информацию, которая не требует никакой реакции со стороны государственных органов. Очевидно, что эти два действия – терроризм и ситуация с пальмовым маслом – различаются только по форме исполнения. Я думаю, что это можно оценивать как пищевой терроризм», – подчеркнул Федоров.

Парламентарий выразил особое возмущение «странной позицией профильного надзорного ведомства» в этом вопросе. «Государственные власти, в данном случае Роспотребнадзор, почему-то не хотят использовать свои полномочия, чтобы приостановить поступление этого яда в страну. Чем мы хуже жителей Чехии, Германии и Франции? В результате такой продукт захватывает наш рынок, а более дорогая продукция предназначена только для узкого круга потребителей, ее сложнее купить. Получается, что мы питаемся с помойки Европы – нам ввозится то, что европейцы выбрасывают в мусорные баки», – заявил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

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