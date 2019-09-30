Московский протест дошел до ПАСЕ, вопреки возражениям российской делегации

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит летние протестные митинги в Москве, несмотря на протест российской делегации. За включение вопроса в повестку дня проголосовало 77 делегатов, представители России высказались против, но это не помогло.

В голосовании приняло участие 122 делегата ПАСЕ, против включения вопроса в повестку дня высказались 33 из них, передает «Интерфакс». Провести дебаты по вопросу «нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Мосгордуму» предложили представители европейской политической группы «Альянс либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ). Бюро ПАСЕ отказалось проводить «срочные дебаты», решив провести «текущие» – без доклада и итоговой резолюции.

При этом глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал тему «несколько искусственной», заявив на пленарном заседании ПАСЕ, что митинги в российской столице проходят регулярно, «власти разрешают все активности оппозиции», по летним акциям протеста уже прошли суды и «соответствующие задержанные отпущены».

Как сообщал «Новый День», с середины июля Москву охватили протестные акции, посвященные скандальной ситуации с недопуском на выборы в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции. В общей сложности на митингах по данным «ОВД-Инфо» силовики жестко задержали более 2,5 тысячи человек.

По итогам митинга 27 июля, объявленного мэрией Москвы несанкционированным, СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Лидеры несистемной оппозиции судебными решениями были отправлены за решетку – в частности, Илья Яшин отбыл пять административных арестов подряд, Юлия Галямина и Константин Янкаускас – по три, Иван Жданов – два.

Протесты и жалобы в Мосгоризбирком и ЦИК не помогли оппозиции восстановить своих кандидатов на выборах: через суд добиться регистрации удалось только «яблочнику» Сергею Митрохину.

По результатам выборов 8 сентября в Мосгордуме 25 мест получили «самовыдвиженцы», связанные с мэрией и «Единой Россией», 12 мандатов досталось КПРФ, 4 – «Яблоку» и 3 – «Справедливой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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