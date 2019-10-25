Крупнейшие банки получили больше 9 тысяч заявок на ипотечные каникулы

Россияне с конца июля направили в банки более 9 тысяч заявлений о предоставлении ипотечных каникул. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, выступая сегодня на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме.

«Эта норма, будучи реализованной с конца июля уже дает первые результаты, – сообщил он. – Мы провели маленький анализ – за два месяца, август и сентябрь, опросили 13 крупнейших банков, ипотечных кредиторов. За это время от заемщиков поступило более 9 тысяч заявлений на предоставление ипотечных каникул. То есть норма оказалась достаточно востребованной».

Пока решения вынесены не по всем заявлениям, однако из числа рассмотренных одобрено более 60%, уточнил Мамута. «Это значит, что норма не только востребована, но и обоснована. Мы надеемся, что в результате мы увидим серьезную реализацию социальных гарантий для заемщика», – отметил он.

По оценке представителя Банка России, рост ипотечного кредитования не должен сопровождаться ростом напряженности, социальные гарантии у людей должны быть четко зафиксированы. «Никто не знает, наперед, что будет с его доходом через 5 или 10 лет после получения ипотечного кредита», – пояснил Мамута.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.19

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