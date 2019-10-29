Криминальная «стройка»: руководство ступинской полиции попалось на взяточничестве

В подмосковном Ступине задержаны четверо сотрудников полиции при получении взятки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитента, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника ОМВД России по городскому округу Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК местного ОМВД и двух оперуполномоченных этого же отдела.

В СКР уточнили, сотрудники полиции подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По предварительным данным следствия, «правоохранители» получили взятку в 500 тысяч рублей от генерального директора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за осуществление общего покровительства при осуществлении деятельности на территории Ступина.

«Полицейские были задержаны с поличным в момент получения денежных средств. К настоящему времени они уже допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос о передачи уголовного дела для дальнейшего расследования во второе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, последующего предъявления обвинения и избрания меры пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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