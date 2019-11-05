Банк России отказался комментировать проблемы Сбербанка

Банк России пока не применял в отношении Сбербанка санкции за срыв сроков подключения к системе быстрых платежей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов отказался сегодня комментировать эту ситуацию на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

«Мы традиционно не комментируем конкретные финансовые организации, в законе установлен срок, если организация нарушает установленные законом требования, мы применяем те меры воздействия, которые предусмотрены законодательством. Значит, будем применять меры воздействия. Я надеюсь, Сбербанк все же срок выдержит», – заявил Швецов, отвечая на вопрос сенаторов о сроках подключения Сбербанка к системе быстрых платежей.

«Так уже больше месяца прошло. Где меры воздействия?» – возразили сенаторы.

«Были даны отсрочки. Не комментируем», – подчеркнул представитель регулятора.

«Вы не конкретные организации, вы себя прокомментируйте! Вы применили эти меры воздействия?» – не сдавались сенаторы. «Если мы что-то применим, вы это узнаете», – заверил Швецов, сообщив, что пока идут переговоры.

«Вы сами с собой ведете переговоры? Вы контролирующий акционер!» – напомнили члены бюджетного комитета СовФеда. В ответ Швецов отметил, что Банк России не вмешивается в деятельность Сбербанка, исключением является лишь избрание Совета директоров. «Банку России принадлежат акции Сбербанка, а не сам Сбербанк», – констатировал он.

Сенаторы предложили вынести вопрос о пропуске сроков подключения к системе быстрых платежей Сбербанком на заседание Совета Федерации в среду, 6 ноября. Кроме того, представители регионов отметили, что им хотелось бы услышать внятный ответ представителей Сбербанка на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева убрать комиссию за денежные переводы между регионами.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не успевает обеспечить подключение к системе быстрых платежей до 1 октября, как того требует Центробанк РФ. По его словам, подключение требует массы доработок со стороны и банка, и системы быстрых платежей. Сроки подключения названы не были.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце февраля этого года, она позволяет по номеру телефона осуществлять переводы между счетами разных банков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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