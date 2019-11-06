Утечки данных: российские банки недостаточно защищают информацию

С начала года Банк России провел 109 проверок киберустойчивости финансовых организаций, 80% нарушений было связано с недостаточной защитой информации внутри банков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на правительственном часе в Совете Федерации

Она уточнила, что проблемами кибербезопасности занимается специально созданный Банком России центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ФинЦЕРТ. «Последние месяцы на слуху утечки данных из банков, и нас это, конечно, тоже очень беспокоит», – сказала глава Центробанка, подчеркнув, что «банки не должны расслабляться и ждать от ФинЦЕРТа инструкций, как действовать, они сами должны усиливать защиту».

Набиуллина сообщила, что с начала года было завершено 109 проверок финансовых организаций на предмет киберустойчивости, в результате выявлено более 730 нарушений, 80% из которых было связано с недостаточной защитой данных внутри банка.

«Будем и дальше усиливать надзор, стимулировать банки тщательно подходить к вопросам кибербезопасности», – заверила глава регулятора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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