Громкое дело «Росгеологии»: расследование завершено

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга-Ганижева. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с июня 2009 по сентябрь 2010 года подозреваемый, который на тот момент носил фамилию Ганижев, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от одного предпринимателя более 19 млн рублей за «протекцию». Эта сумма частями переводилась на счета фирм-однодневок.

После того, как предприниматель перестал переводить деньги, Горринг потребовал более 5 млн рублей, действуя в том числе и от имени депутата Газейкина. 15 февраля 2011 году Ганижев получил от предпринимателя требуемую сумму, которую должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания.

В отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

Ганижев тем временем сменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом. 7 марта 2019 Горринг был задержан столичном аэропорту, после чего доставлен в ГСУ СК по Московской области.

Как сообщал РИА «Новый День», в январе 2019 года Горринг, находясь на посту топ-менеджера «Росгеологии», попал в крупный скандал. Тогда в Интернете был опубликован фрагмент видео его игрового стрима с сервиса Twitch. На записи он угрожаел другим игрокам, используя нецензурную брань. За кадром видео находилась девушка, которая по требованию Горринга рассказала, что, будучи его подчиненной, была уволена из-за того, что купила ему билеты на самолет в бизнес-класс вместо первого. Но Горринг «помиловал» ее, трудоустроив в филиал госкорпорации. При этом он якобы поднял ей зарплату и потребовал «контролировать и докладывать все, что происходит в филиале».

После этого скандала гендиректору «Росгеологии» Роману Панову был объявлен выговор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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